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CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi

11 Temmuz 2020 12:54

CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 122 kişi de yaralanmıştı. Patlamadan sonra fabrikadan arta kalan malzemenin imhası sırasında bir patlama daha yaşanmış, 3 jandarma eri hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. 

Yaşananların ardından İstanbul dahil pek çok belediye havai fişek patlatılmasını il ve ilçesinde yasaklamıştı. CHP de yaşananların ardından havai fişeklerle ilgili Meclis'te bir adım attı ve havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.


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