CHP'den HaberTürk'e tepki: Bakan'ın ifadelerine cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmiyor; gerçeklerden bu kadar korkmayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun HaberTürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olduğu yayına bağlanarak yanıt vermelerinin engellediğini belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Gerçeklerden bu kadar korkmayın!" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Karaismailoğlu, canlı yayında İstanbul'daki metro projelerinin kabul edilmeyişine yönelik iddialar, İstanbul Havalimanı, İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan 'yol krizi' ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddialarına ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu. CHP'den ise söz konusu açıklamalara yanıt için canlı yayına bağlanmalarının engellendiği yönünde tepki geldi.

Engin Özkoç ve Ali Mahir Başarır'ın Twitter'dan yaptıkları paylaşımlar şöyle:

TIKLAYIN | Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına yanıt

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