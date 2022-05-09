CHP’den gıda krizine karşı önlem çağrısı: Komisyon kurulsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gıda krizine karşı önlem çağrısında bulundu, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Gıda Enflasyonu Komisyonu” kurulmasını önerdi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sahada yaptıkları çalışmalarda gıda krizinin inanılmaz boyutlara ulaştığını tespit ettiklerini söyledi, acil önlem çağrısında bulundu. TBMM’ye gıda enflasyonunun sebeplerinin araştırılması için komisyon kurulması teklifi sunduklarını hatırlatan Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Gıda Enflasyonu Komisyonu” kurulmasını önerdi.

Makas açıldı: Gıda enflasyonu rekoru

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO verilerine atıf yapan CHP’li Karaca; “FAO verilerine göre nisan ayında yıllık artış yüzde 29,81 oldu. TÜİK'in son açıkladığı enflasyon verilerine göre Türkiye'de nisan ayında yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 89,10 olarak kaydedildi. Böylelikle küresel gıda enflasyonu ile Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makas rekor kırdı. Türkiye'de gıda enflasyonu, küresel gıda enflasyonundan nisan ayında rekor negatif ayrışma yaşadı. FAO verilerine göre küresel gıda fiyatları nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,81 artış kaydetti” dedi.

Küresel gıda enflasyonu ile Türkiye'de yaşanan gıda enflasyonu karşılaştırıldığında, Türkiye aleyhine makasın rekor seviyeye çıktığını belirten Karaca, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu yüzde 90,8 olarak gerçekleşti. Yani, Türkiye'de gıda enflasyonu küresel gıda enflasyonun 61 puan üzerinde yer aldı” diye konuştu.

"Gıda enflasyonu komisyonu kurulmalı"

Gıda enflasyonunun sebeplerinin belirlenerek gerekli çözüm önerilerinin tespit edilmesinin “zorunlu” ve “acil” olduğunu ifade eden CHP’li Karaca, sorunların tespit edilmesinin tek başına yeterli olmadığını ifade ederek şu çağrıda bulundu:

“Tespit edilen çözüm önerilerinin uygulamaya geçirilebilmesi için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kurumsal kapasitelerin artırılması, bu bağlamda yapılacak araştırma, tespit ve çözüm önerileri için sürekli olacak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir 'Gıda Enflasyonu Komisyonu' kurulması, gıda enflasyonunun temel sebeplerinden olan tarım sektöründeki sorunların belirlenebilmesi ve çözüm üretilebilmesi için Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile ortak bir çalışmanın yürütülmesi ve bütün bu uygulamaların hayata geçirilebilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin belirlenebilmesi gereklidir. Bu bağlamda TBMM’de araştırma komisyonu kurulması acil ve önceliklidir."