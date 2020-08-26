CHP'den Gaziemir Belediye Başkanı ile ilgili açıklama: AKP'nin yaptığı yanlışların benzeri kabul edilemez

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Halil Arda’nın atamasının yanlış olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Bizler bu ülkenin AKP iktidarı süresince yaşadığı en büyük sorunların liyakatsizlik ve eş-dost ilişkileriyle ülkenin yönetilmeye çalışılması olduğunu her platformda söyledik. Tıpkı Cumhurbaşkanı’nın kendi kızını çok yüksek maaşla kendine danışman yapması, damadını ekonomiden hiç anlamadığı halde ekonomi bakanı yapması, üniversitelere ve devlet kurumlarına eş-dost-yandaş atamalarının normalleştirilmeye çalışılması, aile dostlarına devlet ihalelerinin verilmesi, devlet kurumlarının yönetim kurullarına işi bilen kişilerin değil de AKP’ye yakın olan kişilerin atanmasının yanlış olduğunu söylediğimiz gibi.