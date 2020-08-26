CHP'den Gaziemir Belediye Başkanı ile ilgili açıklama: AKP'nin yaptığı yanlışların benzeri kabul edilemez

İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın, eşi Deniz Arda’yı Dış İlişkiler Ofisi’ne ‘Onursal Koordinatör’ sıfatıyla ataması tepkilere neden oldu. Halil Arda, “Eşim en büyük destekçim. Gönüllü olarak belediyede siyasi danışmanım olarak çalışıyor. Eşim Deniz Arda’nın belediyeden ve bağlı şirketlerinden ‘bir kuruş’ kazanç elde ettiğinin tespit edilmesi halinde istifa edeceğimi kamuoyunun dikkatine sunuyorum” diye açıklama yaptı.

CHP İzmir İl Başkanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı ve CHP il başkan yardımcılarından oluşan bir komisyon Halil Arda’yı dinledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Halil Arda’nın atamasının yanlış olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Bizler bu ülkenin AKP iktidarı süresince yaşadığı en büyük sorunların liyakatsizlik ve eş-dost ilişkileriyle ülkenin yönetilmeye çalışılması olduğunu her platformda söyledik. Tıpkı Cumhurbaşkanı’nın kendi kızını çok yüksek maaşla kendine danışman yapması, damadını ekonomiden hiç anlamadığı halde ekonomi bakanı yapması, üniversitelere ve devlet kurumlarına eş-dost-yandaş atamalarının normalleştirilmeye çalışılması, aile dostlarına devlet ihalelerinin verilmesi, devlet kurumlarının yönetim kurullarına işi bilen kişilerin değil de AKP’ye yakın olan kişilerin atanmasının yanlış olduğunu söylediğimiz gibi.

Bu konularda böylesine ilkeli ve AKP’nin tam karşıtı bir duruş sergileyen partimizin, kendi belediyemizde gerçekleşen benzer bir olayı kabullenmesi, onaylaması veya savunması elbette mümkün değildir. Gaziemir belediyesinde belediye başkanımızın eşini herhangi bir göreve veya makama ataması, eşi liyakat olarak uygun olsa ve belediyeden elde ettiği maddi bir kazancı olmasa bile, kesinlikle kabul edilemez ve yanlıştır. Bu konuda İzmirlilerden ve halkımızdan gelen tepkilere hak veriyor ve bu durumum düzeltilmesi için çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. En kısa sürede bu yanlıştan dönülecektir.”