CHP’den Ethem Sancak açıklaması: İktidara emperyalistlerin himmetiyle geldiklerini, açık seçik ifade etti; bozuk saat bile günde iki defa doğru saati gösterir

Ethem Sancak'ın AKP'de ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine neden olan sözlerine değinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İktidara emperyalistlerin himmetiyle geldiklerini, açık seçik ifade etti. Ne diyelim bozuk saat bile günde iki defa doğru saati gösterir” değerlendirmesinde bulundu.

İktidara yüklenen Öztrak, "Bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı, geçen seneye göre yüzde 183 artmış, 18 milyar dolar olmuş. Bu bir rekor. Merkez Bankası'nın kasasını tek sente muhtaç hale getiren, milletin ekonomisini yangın yerine çeviren Erdoğan'ın, bir de çıkıp ‘Ben ekonomistim’ demesi, hakikaten bugüne yakışır bir biçimde olsa olsa 1 Nisan şakası olur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın bugün Hatay'da düzenlediği basın toplantısından öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Erdoğan'ın sansür makinesi hızını alamadı, Erdoğan'a bile sansür uyguladı"

"Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta, ‘Şekerle ilgili de gerek Türkşeker, gerek Konya, gerek Kayseri buralarda olumlu adımlar atacaklar. Fırsatçılara izin verilmeyecek. Fiyatlar da şekerde fena değil, yani şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok’ diyordu.

Uçağın tekerlekleri daha piste dokunmadan, Türkşeker şekere zam yaptı. Kim bu Türkşeker? Şekere bu zammı yapan Türkşeker kim? Marketçi mi? Değil. Fırsatçı mı? Değil. Stokçu mu? Değil. Türkşeker kim? Erdoğan'ın başında olduğu Varlık Fonu'na ait bir şirket.

Bir yılda şeker fiyatı ikiye katlanacak ama Varlık Fonu'nun başında oturan Erdoğan'ın bu işten haberi olmayacak. Bu beceriksizliğe, bu yönetim bozukluğuna, Sarayın iletişim danışmanlarının bulduğu çare ne; Erdoğan'ın sözlerine sansür uygulamak. Allah'ın sopası yok. Erdoğan'ın sansür makinesi hızını alamadı, Erdoğan'a bile sansür uyguladı."

"Bu enerji fiyatlarıyla üretici nasıl üretecek, nasıl rekabet edecek?"

"Çayı şekersiz içmeye razı olsanız, çayı pişirmeye gaz gerek… Bu sabah doğalgaza dev bir zam yapıldı. Evlerde kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 44,3, elektrik üretimi dışındaki doğalgaza yani sanayinin kullandığı doğalgaza yüzde 50 zam geldi.

Yetmez bir de sanayinin kullandığı elektriğe yüzde 20 zam daha yapıldı. Bu zamlar tüm fiyatlara yansıyacak. İğneden ipliğe her şey artık daha pahalı olacak. Bu enerji fiyatlarıyla üretici nasıl üretecek, nasıl rekabet edecek? İşte dolaşıyoruz. Kahramanmaraş'ta da, Hatay'da da esnaf, ‘Artık kapatma noktasına geldik biz bu zamlar yüzünden’ diyor. Sanayici aynı şeyi söylüyor."

"Erdoğan Türkiye'yi zam şampiyonu yaptı"

"Ondan sonra tüm bu hayat pahalılığının sebebi ve mimarı olan Erdoğan dün çıkıyor yine bir defa daha diyor ki, ‘Ben ekonomistim’. İnsan bunu derken biraz sıkılır, utanır. Daha geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Erdoğan çıktı ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ dedi, ekonomiden ne kadar anladığını bütün bu millete gösterdi.

Merkez Bankası'nın politika faizini emirle düşürdü, ona göre faizler inecekti, döviz çıkacaktı, rekabet gücü artacaktı, dış açık azalacaktı, rezervler şahlanacaktı, kur gerileyecek enflasyon düşecekti. Ama bunların hiçbiri olmadı. Elde rekorlar kıran dış açık ve şaha kalkan enflasyon kaldı.

Bugün bu ülkede tüketici enflasyonu yüzde 54. Ama iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam ediyor. Pazartesi Mart ayı enflasyonu açıklanacak. Ve enflasyon Mart ayında yüzde 60'ı aşacak. Erdoğan Türkiye'yi, Kalkınma için Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ve G-20'nin enflasyon ve zam şampiyonu yaptı. Çıkıyor ondan sonra da ‘Ben ekonomistim’ diyor."

"Bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı, geçen seneye göre yüzde 183 artmış, 18 milyar dolar olmuş"

"TÜİK dün Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı, geçen seneye göre yüzde 183 artmış, 18 milyar dolar olmuş. Bu bir rekor. Merkez Bankası'nın kasasını tek sente muhtaç hale getiren, milletin ekonomisini yangın yerine çeviren Erdoğan'ın, bir de çıkıp ‘Ben ekonomistim’ demesi, hakikaten bugüne yakışır bir biçimde olsa olsa 1 Nisan şakası olur."

"Asgari ücreti her ay artırmak zorunda kalacaksın"

"Merkez Bankası kasasını tek sente muhtaç hale getiren Erdoğan'ın kötü şakaları dün, ardı ardına geldi. Ne diyordu Erdoğan? ‘Çalışanı enflasyona ezdirmem’. Ama dün bu sözünden çark etti. Asgari ücretlinin, yılın ikinci yarısı için beklediği zam başka bahara kaldı.

Hep söylüyorum: ‘Enflasyon en adaletsiz vergidir. Bir çeşit tırnakçılıktır. Başta emekçi ve dar gelirlinin satın alma gücüne fark ettirmeden el koymaktır.’ Daha yılın ilk iki ayında, asgari ücret enflasyonun altında kaldı. Açlık sınırının altına düştü. Böyle bir dönemde asgari ücrete yılda bir defa zam yapmak, enflasyonun tüm yükünü çalışanların üzerine yıkmaktır.

Enflasyonu kontrol altına almak için hiçbir şey yapmayacaksınız, Merkez Bankası enflasyonu ‘küresel barışa’ bağlayacak, yüzde 60'ı aşan enflasyon asgari ücreti, maaşları, ücretleri, aylıkları pul edecek. Ondan sonra çıkıp diyeceksiniz ki , ‘Ben asgari ücreti artırmam’.

Enflasyonla mücadelede bu beceriksizlik devam ettikçe, asgari ücreti yılda iki kez değil, dört kez değil, milleti, senin eserin olan hayat pahalılığına ezdirmemek için, her ay artırmak zorunda kalacaksın."

"İktidara emperyalistlerin himmetiyle geldiklerini, açık seçik ifade etti"

"Saray'ın fahri Dışişleri Bakanı çakma oligarkın yaptığı yeni açıklamalar dün basına yansıdı. Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı bu eski Maocu, utanıp sıkılmadan, ‘Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik’ dedi. İktidara emperyalistlerin himmetiyle geldiklerini, açık seçik ifade etti. Ne diyelim bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterirmiş."

"Hayırdır yoksa bu sefer de başka bir yerden mi talimat geldi?"

"Bu arada Kaşıkçı davasında da, ilginç gelişmeler var. Savcının davayı Suudi Arabistan'a devretmek istediği söyleniyor. Suudi Arabistan'ın bize uyguladığı gizli ambargo nedeniyle Hatay esnafının neler çektiğini biliyor musunuz?

Yaş meyve sebze ihracatçısının neler çektiğinin farkında mısınız? Madem bu işin peşini bu kadar kolay bırakacaktınız neden bu insanlara bu kadar sıkıntı çektirdiniz? Hayırdır yoksa bu sefer de başka bir yerden mi talimat geldi?"

"Biz boşuna demiyoruz, ‘bu hükümet, faiz lobilerinin hükümetidir’"

"Biz boşuna demiyoruz, ‘bu hükümet, faiz lobilerinin hükümetidir’. Faizciler Sarayın sözde ekonomistini sevmesin de kimi sevsin. Bir yılda yerli özel bankaların; net faiz geliri yüzde 149, net kârı yüzde 337 artmış. Tabi ki faiz lobileri Sarayın sözde ekonomistini böylesine sever. Tekrar soralım; önce nas dediniz. Şimdi neden pas deyip duruyorsunuz."

"Telekom'un tabelasını indirin ‘Erdoğan ve Mahdumları’ yazın"

"AK Parti döneminde yapılan pek çok şaibeli iş ve işlemin, belki de en karanlığı, en şaibelisi Lübnanlı Haririlerin bizim tarlamızın taşıyla bizim tarlamızın kuşunu vurduğu, kârı alıp borcunu bizim bankalarımızın üzerine yıktığı, Telekom'da yeni Yönetim Kurulu açıklandı. Şirket yönetimine Erdoğan ailesine yakın isimler getirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığının altına da bakan yardımcılarından ağırlıklı olarak oluşan yandaş karması bir yönetim kuruldu.

Şimdi Telekom Yönetim Kurulu üyesi olan bakan yardımcıları bir yandan bakan maaşı olarak 40 bin lira alıyorlar ayda, bir yandan da Telekom’dan bir ilave 40 bin daha alıyorlar. Yani bir maaşı ikiye katlıyorlar.

Artık Telekom'un şu tabelasını bir indirip, yerine ‘Erdoğan ve Mahdumları’ yazdıracakları bir döneme doğru giderek yaklaşıyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu Telekom meselesi, CHP iktidarında üstüne öncelikle gideceğimiz işlerden biri olacak."

"Türkiye'nin dört bir yanından yükselen feryatlara, tercüman oluyoruz"

"Biz bugün Türkiye'nin dört bir yanından yükselen feryatlara, tercüman oluyoruz. Çareleri öneriyoruz ama dinlemiyorlar. Yarın bu sıkıntılara derman olmaya kararlıyız. Milletimiz sandıkta Saray'a atacağı sillenin artık yaklaştığını görüyor. Milletimizi en geniş yelpazede temsil eden 6 partimiz, Türkiye'yi içine düştüğü karanlık günlerden çıkarabilmek için hazır.

Yeni Kurumlar, Yeni Kurallar ve Yeni Kadrolarla, hukuk devletine, üretime, adil paylaşıma ve sürdürülebilirliğe dayalı dört ayaklı ekonomi stratejimizle, ülkemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü, Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına girerken hep birlikte sandıkta bitireceğiz."