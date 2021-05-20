CHP’den Erdoğan’a ‘kayıp atlar’ yanıtı: 860 at sahiplendirildi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un Adalar'da 900 at nerede belli değil açıklamasına tepki göstererek, "665’i kamu kurum ve kuruluşlarına, 42’si sivil toplum örgütlerine, 148’i şahıslara, 5’i de muhtarlara olmak üzere 860 at sahiplendirilmiştir." yanıtını verdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün katıldığı Kütüphane Söyleşileri adlı etkinlikte, İstanbul’un Adalar ilçesinden alınarak, bakanlık aracığıyla illere dağıtılan atlarla ilgili de yorum yaptı. Bunun üzerine CHP’li Torun, yazılı açıklama yaparak Erdoğan’ı eleştirdi.

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Torun'un açıklamaları şöyle:

"860 at sahiplendirildi; her işlem için protokol düzenlendi"

“Erdoğan, yönetilemeyen Türkiye gerçeğine karşı söyleyecek sözü tükendikçe, belediyelerimize saldırmayı huy haline getirmiştir. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin tüm açıklamalarına rağmen, ‘900’ü aşkın atın nerede olduğu belli değil’ diyerek, algı operasyonunu sürdürmeye girişmiştir. Meselenin özü şöyledir:

"İBB, Adalar’daki atlı fayton çilesine son vermek için mücadele başlatmış, kamuoyunun gözü önünde yürütülen çalışmaların ardından bu mücadele başarıya ulaşmıştır. Çalışmalar, İstanbul Valiliği ve İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün doğrudan katılımıyla yürütülmüştür. Belediyemiz, bölgedeki 1.179 atı satın almış ardından belediye meclisi kararıyla bu atların sahiplendirilmesi işlemlerini başlatmıştır. 665’i kamu kurum ve kuruluşlarına, 42’si sivil toplum örgütlerine, 148’i şahıslara, 5’i de muhtarlara olmak üzere 860 at sahiplendirilmiştir. Her işlem için protokol düzenlenmiştir. Atların sevkiyattan önceki sağlık kontrolleri Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olan resmi veteriner hekimler tarafından yapılmıştır. Bu atların sevkiyata uygun olduğuna dair rapor verilmiştir.

Sahiplendirilmeyen atların bakımı da halen İBB tarafından sürdürülmektedir. Bilindiği gibi bölgedeki atlar, uzun yıllardır çeşitli hastalıklarla karşı karşıyadır. Bu gerçek TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nun 2019’daki incelemeleri sırasında da açıkça görülmüştür. Fayton çilesine son verme gayretinin ana sebeplerinden birisi de zaten budur. Adalar’da her yıl 500 atın hastalıklardan öldüğü de geçmiş yıllarda kamuoyuna yansımıştır. İBB’nin satın aldığı atlardan bazıları da bu hastalıklar nedeniyle ölmüştür. Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre, sahiplendirme işlemi sonrası sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı’na aittir. Mikroçip takılan atlar Bakanlığın Türkvet Bilgi Sistemi’ne işaretlenmek zorundadır."

"Belediye sizdeydi, niye çökmediniz"

Tüm bu gerçeklere rağmen Erdoğan, belediyemizi karalamak için yalana başvuracak kadar acziyete düşmüştür. 17 Haziran 2018’de Yenikapı’da düzenlenen mitingde Adalar’daki sorunu çözeceklerini vadeden Erdoğan, ‘Atları faytonların boyundurluğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturacağız’ demişti. O zaman Büyükşehir Belediyesi sizdeydi. Niye çözmediniz?

"Saldıracağınıza teşekkür edin"

"Sizin vadedip yapamadığınızı yapmak yeni İBB yönetimine ve Ekrem İmamoğlu’na nasip oldu. Yıllardır ‘yapacağız’ deyip milleti kandıranlar, yapamadıklarını yapanlara saldıracaklarına, onlara teşekkür etmelidir. Tüm hakikatlere rağmen iftira atmak samimiyetsizliktir."

"Önce 128 milyar doların hesabını verin"

"Ülkeyi bir soygun düzenine mahkûm edip, yeri belli olan atlarla ilgili algı operasyonu yapmak, cambaza bak siyasetidir, milletin aklıyla alay etmektir. ‘Kaybetmek’ konusunda mahir olan bu iktidar önce Merkez Bankası’nın kasasından uçurulan 128 milyar doların hesabını vermelidir.”