CHP'den Erdoğan'a 'Cemal Kaşıkçı' göndermesi: Dün 'şehit katili', bugün dost...

CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti eleştirildi. "Böyle olur Erdoğan'ın adaleti: 2018 yılında "şehit" diye andığı Cemal Kaşıkçı'nın davasını "katil" dediklerinin eline bıraktı" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile çekilen fotoğrafına yer verildi.