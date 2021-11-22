CHP'den "Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta vatandaşa destek sağladık" diyen Bakan Dönmez'e: Sanırım başka bir ülkede yaşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt, elektrik ve doğalgazda vatandaşı desteklediklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelik olarak, "Sanırım Sayın Bakan başka bir ülkede yaşıyor. İnandırıcılığını yitirmiş bir iktidarın bakanı olarak başka bir gerçeklikten söz ediyor” dedi. CHP'li Akın, “Gelin, birlikte bir akaryakıt istasyonuna gidelim; vatandaşa, ‘Bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten destekleniyor musunuz’ diye soralım. Emeklilerimize gidip soralım: ‘Doğal gaz gerçekten ucuz mu?’ Sanayicilerimize gidelim soralım: ‘Elektrik ve doğal gazda gerçekten destek alıyor musunuz” çağrısında bulundu.

Bakan Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, "Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık" demişti.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Antalya’da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Fatih Dönmez’in açıklamalarını değerlendirdi. Akın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bakan Dönmez, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında desteklemeler yaptıklarını söyleyerek fedakârlıktan söz ediyor. Sayın Bakan’a açık çağrımdır: Gelin, birlikte bir akaryakıt istasyonuna gidelim; vatandaşa, ‘Bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten destekleniyor musunuz’ diye soralım. Emeklilerimize gidip soralım: ‘Doğal gaz gerçekten ucuz mu?’ Sanayicilerimize gidelim soralım: ‘Elektrik ve doğal gazda gerçekten destek alıyor musunuz?’ Sayın Bakan, alacağınız cevaplar sizi gerçekten çok üzecek!”

Akaryakıta son 2 ayda 15 defa zam yapıldığını hatırlattı: Bu mu destek!

Sübvanse edildiği belirtilen akaryakıta son 2 ayda 15 defa zam yapıldığını kaydeden Akın, “Bu mu destek? Destek varsa yalnızca son iki ayda yapılan bu zamlar nedir? Daha bu hafta sonu gelen akaryakıt zamları nedeniyle vatandaşlarımız kuyruklardaydı. Bu kuyrukları da mı görmediniz Sayın Bakan?” dedi.

“Mutfak tüpüne her hafta neden zam geliyor?”

Akın, vatandaşın tenceresini kaynatmak için kullandığı mutfak tüpüne neredeyse her hafta zam geldiğine dikkat çekti. Eylül ayında 140 lira olan mutfak tüpünün son iki ayda yüzde 30’un üzerinde zamlanarak 200 liraya dayandığını söyleyen Akın, şöyle konuştu:

“Destek varsa mutfak tüpüne her hafta neden zam geliyor? Otomatikleşen zamlarla mutfak tüpündeki bu fahiş artış vatandaşı zorluyor. Vatandaş artık tenceresini nasıl kaynatacağını düşünüyor.”

“3 yılda doğal gazı kesilen abone sayısı 5 milyon 232 bin”

Akın, Bakan Dönmez’in enerjide kesintisiz hizmet verildiği açıklamalarına da tepki göstererek şunları söyledi:

“Son 3 yılda faturasını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abone sayısı 5 milyon 232 bin. Elektriği kesilen abone sayısı, bu yılın ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin oldu. Yine aynı dönemde 674 bin abonenin de doğal gazı kesildi. AK Parti madem akaryakıt, elektrik, doğal gaz fiyatlarını sübvanse ediyor, neden insanlarımız faturaları ödeyemiyor? Elektrikte sadece TRT payını ve enerji fonunu kaldıracaklar. Yetmez. KDV’yi de ÖTV’yi de kaldırmalısınız. Kış saati uygulamasıyla çocuklarımızı karanlıkta okula göndererek 5 yılda 6 milyar lira tasarruf etmekle öğünen Sayın Bakan, neden bu verileri dayandırdığı raporu kamuoyu ile paylaşmıyor? Yoksa gerçekler halktan mı saklanıyor? Ama artık yeter. Vatandaşlarımıza yaşatılan enerji buhranı sandık günü bitecek. Halkımız rahat bir nefes alacak.”