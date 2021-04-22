CHP'den Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi başvurusu

CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a başvurdu.

CHP yönetimi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali için hukukçu kökenli milletvekilleriyle birlikte bugün Danıştay'a giderek iptal davası açtı. Başvurunun ardından Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile Grup Başkanvekili Özel basın açıklaması yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nden fesih kararının iptali için üç taleple Danıştay’a başvurduklarını söyleyen Özel, taleplerini ve sözleşmenin önemini ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak usul yönünden bu kararın yok olduğunu iddia ediyoruz ve bu yokluğun tespitini istiyoruz. İkincisi yapılan işlemin tamamen anayasaya aykırı olduğunu tüm yönleriyle delillendiriyor ve anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesini istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi onun yarattığı olumsuz iklimin hem şiddeti uygulayanlarda hem de kanunları uygulama yükümlülüğü olanlarda yarattığı, kadınlar aleyhine olumsuz etkiyi de hepimiz görüyoruz. Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede, AKP İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor. Bu yüzden de Danıştay'dan ivedilikle bu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin durdurmasını istiyoruz.

AKP’nin yaptığı tek iyi iş ne diye sorsanız İstanbul Sözleşmesi'ni söylerdik. 19 yıldır yaptıkları en iyi işten geri dönüyorlar. Coğrafi ev sahibi, ilk kabul eden ülke olduğumuz, üzerine titrediğimiz bu önemli meseleden AK Parti'nin bu şekilde çekiliyor olması elbette sadece kadınların meselesi değildir. Bu Türkiye'yi seven tüm yurttaşların meselesidir. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak hayatı savunmaktır. Bu savunmaya hep birlikte, omuz omuza, gururla, inatla devam edeceğiz.

Bir aydır partimizin hukukçularının yürüttüğü titiz çalışma sonucunda CHP Grubu olarak, bu sözleşmeye istisnasız tüm milletvekillerinin oy verdiği bir grup olarak, sözleşmeden çekilme yetkisinin TBMM'de olduğunu bir kez daha vurgulayarak, Danıştay'a bu kararın yok sayılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması yönünde üç talepli başvurumuzu az önce yaptık. "

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararıyla "Kadın beyanı esastır" ilkesine uyulmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılması sonrasında CHP örgütleri olarak başlattığımız mücadelenin bir başka aşamasındayız. Bu sadece bir kadın meselesi olmayıp, toplumun kadın erkek tüm bireylerini ilgilendiren bir mesele olduğu mesajını da vermek istedik. İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi, TBMM'de yürürlüğe girmiştir. Bu kanun yürürlükte olduğu sürece Cumhurbaşkanının bir kararname ile sözleşmeden çekiliyorum demesi hukuk literatüründe yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi 18 yaşından küçük çocuklarımızın zorla evlendirilmesinin önüne geçen bir sözleşmedir.”

CHP milletvekili Seda Kadıgil sosyal medya hesabından, "İstanbul Sözleşmesinden çekilme kalkışmasına karşı daha önce kadın örgütlerimizle Danıştay’a yaptığımız başvuruyu, bugün bir kez de tüm CHP Grubu adına yaptık. Kadın düşmanları gidecek. İstanbul Sözleşmesi kalacak." paylaşımını yaptı.