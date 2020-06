CHP’den Covid-19’un sağlıkçılar için meslek hastalığı sayılması yönünde kanun teklifi

CHP’li Avukat Turan Aydoğan, Covid-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması için TBMM’ye kanun teklifi sundu. “Onlar bizim için canlarını tehlikeye atarken bizler de onların haklarını sonuna kadar savunmak durumundayız” diyen Aydoğan, 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü dolaysıyla Covid-19 ile savaş verirken yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını da andı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada müthiş bir mücadele süreci başladığını ve bu mücadelenin en ön safında sağlık çalışanlarının olduğunu vurgulayan Aydoğan, “Sağlık çalışanlarının şiddete uğramasını engellemek amacıyla bu hafta Meclis’ten tüm partilerin imzasıyla Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı. Bu memnun edici bir gelişme elbette. Bunun yanında bugün, canları pahasına insanlık için çabalayan sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı Covid-19’un meslek hastalığı sayılması gerektiği de ortada. Bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiren çok sayıda sağlık çalışanı var maalesef” dedi.

"Somut adımlar atılmalı"

Hasta kapasitesinin her geçen gün arttığının buna karşın sağlık çalışanlarının kendilerini korumaları için yeterli donanımın da sağlanamadığının ve bu sebeple her geçen gün daha fazla sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunun altını çizen Aydoğan, “Bu süreçte müthiş bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızı balkonlardan alkışladık, her zaman yapalım bu eylemi elbette, moral olması açısından tüm dünyada yapılan naif bir eylem. Fakat burada devletin de somut adımlar atıp sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gerekir. Bu amaçla bu hastalığın meslek hastalığı sayılması için kanun teklifi sunduk” ifadelerini kullandı.

"İleri ki yaşamlarında kalıcı hasarlar bırakabilir"

Türk tabipleri Birliği’nin (TTB) yaptığı açıklamaları hatırlatan Aydoğan, “Covid-19’a yakalanan hastaların, hastalığı atlatmış olsalar da ileriki yaşamlarında kalıcı hasarlar bırakabileceği gerçeği TTB’li hekimlerin yaptıkları açıklamalardan da anlaşılıyor. Bu durum Covid-19 tanısının meslek hastalığı sayılması gerekliliğini doğrudan gözler önüne seriyor. Sağlık çalışanlarımızın haklarının korunması için bu adımın ivedilikle atılması gerekli. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmalı ve mevcut şartlardan bağışık olarak söz konusu hastalığa nerede tutulduğunu ispata gerek olmaksızın COVİD-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. Bu, devletin salgın sürecinde en önde savaşan sağlık çalışanlarına karşı sorumluluğunun yerine getirmesi ve yaşanacak mağduriyetleri giderilmesi için önemli ve somut bir adım olacaktır” şeklinde konuştu.