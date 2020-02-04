CHP’den CNN Türk kararı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) CNN Türk’ü boykot kararı aldığı iddia edildi. Partinin MYK toplantısında alınan karara göre artık CNN Türk’e hiçbir CHP’li çıkmayacak.

CHP, seçmenine de CNN Türk’ü izlememe çağrısı yapacak.

Independent Türkçe’nin haberine göre; kararın yarın (Çarşamba) kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

"CNN Türk'ün A Haber'den farkı kalmadı" CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CNN Türk'ü A Haber'e benzetmişti.

Özkan mesajında, "A Haber'den bir farkı kalmayan CNN Türk'te yayınlanmakta olan programda, CHP’nin duygu ve düşüncelerini ifade etmek ile yetkilendirilmiş kimse yoktur. Konuklar şahsi görüş ve düşüncelerini aktarmaktadır. Halkımıza saygılarımızla duyururuz" demişti.

Öte yandan bu gelişme üzerine CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı'nın CHP yöneticilerini arayarak acil randevu talep ettiği ileri sürüldü.