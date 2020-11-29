CHP’den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na deprem raporu:  Olası bir 7.5 şiddetindeki depremde İstanbul’da 48 bin binada ağır hasar oluşacak

CHP’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduğu raporda olası bir 7.5 şiddetindeki depremde İstanbul’da ortalama 48 bin binada ağır ya da çok ağır hasar, 146 bin binada ise orta hasar oluşacağı belirtildi. Raporda, İstanbul’da bulunan 790 bin binada risk değerlendirmesinin olmadığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Çakır’ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, geçen hafta depreme hazırlık konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek olası İstanbul depremiyle ilgili verilerin yer aldığı bir rapor sundu.

Raporda şu bilgiler yer aldı:

"İlçelere göre durum: Arnavutköy’de 2 bin, Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10bin, Bakır-köy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin, Tuz-la’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.

Avcılar’da 35 bin, Başakşehir’de 13 bin 500, Beylikdüzü’nde 27 bin, Çekmeköy’de 4 bin, Esenyurt’ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa’da 14 bin, Kadıköy’de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendik’te 28 bin, Ümraniye’de 16 bin, Sarıyer’de 6 bin 600, Sultangazi’de 10 bin, Şile’de 900, Zeytinburnu’nda 31 bin hane için geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak."