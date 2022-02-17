CHP'den cemevlerinin elektrik tarifesini konut statüsüne çeviren iktidara: İbadethane olacak, bu gerçekten kaçamazsınız

Elektrik faturaları 30 bin TL'yi bulan cemevlerinde tepkilerin ardından elektrik kullanım tarifesi ticarethaneden konut statüsüne çevrildi. Kararla ilgili görüşlerini paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "İbadethane olacak. Bu gerçekten kaçamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada cemevlerinin elektrik kullanımı tarifesinin ticarethane statüsünden konut tarifesine çevrileceğini duyurdu.

Ticarethane tarifesi uygulanan cemevlerine 30 bin TL'yi bulan elektrik faturaları kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurarak konuyu yargıya taşmıştı.

Konuyu sık sık gündeme getiren ve cemevlerinin ibadethane sayılması için çağrılarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kabine toplantısı sonrası cemevleriyle ilgili çıkan kararla ilgili ilk açıklamada bulundu. Özkan, cemevlerinin sadece konut tarifesinde sayılması değil, ibadethane olması gerektiği vurgusunda bulunarak, “Bu gerçekten kaçamazsınız” dedi.