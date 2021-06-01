CHP'den çarpıcı ÇAYKUR raporu: AKP döneminde zararı yüzde bin 217 arttı; çalışan sayısı düştü, yönetim kurulu harcamaları yükseldi

CHP Rize İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Çaykur raporuna göre, AKP’nin iktidara geldiğinde 177 milyon lira olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Çaykur) zararı 18 yılda yüzde 1217 artarak 2 milyar 334 milyon lira oldu. Kurumun çalışan sayısı da sürekli azalarak 9 bin 902 kişiden 6 bin 670’e geriledi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, stok bilgilerine de yer verilen Çaykur raporunda, “2002 yılında stok çay miktarı 99 bin 469 ton iken 2020 yılında stok miktarı yüzde 34.51 artışla 133 bin 800 ton olmuştur. 2002 yılında 6 bin 805 ton olan günlük üretim kapasitesi yüzde 34.7 artışla 2020 yılında günde 9 bin 20 ton olmuştur. Çay fabrikalarının randımanı 2002 yılında yüzde 17.07 iken 2020 yılında yüzde 18.87. Üretici sayısı 2002 yılında 203 bin 28 iken 2020 yılında yüzde 1.08 azalarak 200 bin 845 kişiye düşmüştür” denildi.

"Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar 2 milyar 107 milyon TL’ye çıktı"

Raporda, "2016 yılı sonuna kadar Çaykur’un zararı 227 milyon TL iken Varlık Fonu’na devredildikten sonra ise zarar 2 milyar 107 milyon TL’ye çıktığı" belirtilirken; ayrıca, "AKP iktidarı döneminde bankalara kredi borcu da yüzde 20 bin artarak öz sermayesinin üstüne çıktığına da dikkat çekildi. Rapora göre, 2002 yılında Çaykur’un bankalara borcu 20 milyon 719 bin TL iken 2020 yılı sonunda 4 milyar 165 bin TL oldu.

Çalışan sayısı düştü, yönetim kurulu harcamaları arttı

Raporda, 2020 yılında bir önceki yıla göre yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine yapılan harcamalar yüzde 24 artarken toplam personel harcamalarının ise sadece yüzde 7 oranında artış gösterdiği ve çay üreticilerine yüzde 17-18 oranında zam yapıldığı belirtildi.