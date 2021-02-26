CHP, Boğaziçi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle ev hapsi cezası verilen öğrencileri ziyaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen il ve ilçe yöneticileri ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi eylemleri nedeniyle ev hapsi cezası verilen öğrenciler Melis Akyürek, Aslı Altınok ve Göksu Uyar'ı ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi’ne, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınanlardan 10'u hakkında tutuklama kararı çıkarken, 24 kişiye ise ev hapsi cezası verilmişti.