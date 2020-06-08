CHP'den Ayasofya çıkışı: 18 yıldır iktidardasınız, açacaksanız açın!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ayasofya tartışmaları ile ilgili, "18 yıldır iktidardasınız, tek adamın kararına bakar iş. Bunu istismar etmeyin, bunun üzerinden siyaset yapmayın açacaksanız açın" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmaları ile ilgili iktidara seslenen Öztrak; "18 yıldır, Saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya'yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız, tek adamın kararına bakar iş. Bunu istismar etmeyin, bunun üzerinden siyaset yapmayın açacaksanız açın" ifadelerini kullandı.

CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 Temmuz'da da iktidarın eski ortağı hain bir darbe girişimi gerçekleştirdi"

"Dün ülkemizin demokrasi tarihi açısından önemli bir gündü. 7 Haziran seçimlerinin üzerinden tam 5 yıl geçti. AK Parti 7 Haziran 2015 seçimlerinde 13 yıllık tek başına iktidarını kaybetmişti. Erdoğan bunu hazmedemedi, sandıkta oluşan millet iradesini fiilen tanımadı ve ülkeyi yeni bir seçime götürdü. İki seçim arasında da ülkemizde bir terör ve şiddet dalgası yaşandı. İnsanlarımız güvenlikleriyle özgürlükleri arasına sıkıştırıldı. Demokrasimiz dünya liginde hızla geriledi. Ardından da tek adam parti devleti rejimine giden darbeler süreci başladı. Önce ülkenin seçilmiş başbakanı bir Saray darbesiyle alaşağı edildi. Birkaç ay sonra da 15 Temmuz'da da iktidarın eski ortağı hain bir darbe girişimi gerçekleştirdi. Haklarında MİT raporlarına rağmen, Erdoğan'ın ne hikmetse son dakikada emekliye sevk etmekten vazgeçtiği ordumuzun içindeki bazı hainler gazi meclisimizi bombaladı, yurttaşlarımızı şehit etti.

"Bu darbe girişimiz her ne hikmetse Erdoğan tarafından Allah'ın bir lütfu olarak görüldü"

"Bu darbe girişimiz her ne hikmetse Erdoğan tarafından Allah'ın bir lütfu olarak görüldü. 20 Temmuz'da OHAL ilanı ile başlayan sivil darbe süreciyle tek adam parti devleti rejiminin önü açıldı. Milletimiz OHAL şartlarında rejim değişikliğine zorlandı. 7 Haziran'da millet iradesiyle inatlaşan Erdoğan ve AK Parti 31 Mart 2019 Mahalli İdare seçimlerinde de İstanbulluların sandıktan çıkan, analarının ak sütü gibi tertemiz iradesini kabul etmedi. Mızıkçılık yaptı. 13 bin oy farkla kaybettiği seçimi iptal ettirdi. Bu sefer Erdoğan'a milletimizin cevabı çok ağır oldu.

"13 bin oy farkını sindiremeyenlere milletimiz 806 bin oy fark attı. Sandığa darbe girişimini milletimiz yerle yeksan etti. Ama anlaşılıyor ki, 20 Temmuz darbe sürecinin müellifleri, milletin verdiği dersi bir türlü öğrenemiyorlar.

"Enis Berberoğlu siyasi garez kurbanıdır"

"Bunun son örneğini geçtiğimiz hafta yaşadık. Ağızlarından milli iradeyi düşürmeyenler, Erdoğan'ın atama yardımcısının gönderdiği tezkereyi TBMM'de okutarak İstanbulluların hür iradesiyle seçtiği vekilimizin, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürdü. Herkes biliyor ki, Enis Berberoğlu siyasi garez ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen kan davasının kurbanıdır. Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davaya konu olan görüntü belgeleri herkesten önce yayınlayanlar, şimdi Erdoğan'ın etrafındadır. Yine "O silahlar vallahi de billahi de Türkmenlere gönderilmedi" diye ekranlarda feryat edenlerin partisi de şimdi Saray'ın küçük ortağıdır. Türkiye'yi beraber yönetiyorlar.

"Berberoğlu'nun vekilliği Saray hükümetinin vesayeti altındaki TBMM Başkanı tarafından gasp edildi"

"Enis Berberoğlu her CHP'linin yapacağını yaptı ve Saray'ın tehdit ve şantajları karşısında eğilip bükülmedi. Demokrasi bir bedel ödenecekse bunu seve seve öderim dedi. 16 ay hapis yaptı, tahliye edilip seçimlere girdi yeniden milletvekili seçildi. Ancak görevi millet iradesini korumak olan TBMM Başkanı milletin iradesi yerine Saray'ın iradesine sahip çıktı. Meclis Başkanının şimdi suçluların telaşı içinde bize laf yetiştirmeye çalışması beyhudedir. Meclis Başkanı oturduğu koltuğun hakkını verememiştir. Milletvekilimiz Anayasa Mahkemesi'nde yargılanması devam ederken ve Anayasamızın 83. maddesi çok açıkken, 27. dönemin bitmesi beklenmeden arkadaşımızın vekilliği Saray hükümetinin vesayeti altındaki TBMM Başkanı tarafından gasp edilmiştir.

İktidar partisi kendi belediye başkanlarını istifa ettirirken, biz onları savunduk. Hiçbir parti ve siyasi görüşü ayırmadan darbedilmişti, millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gitmelidir.

"Milleti her geçen gün kutuplaştırmaya çalışıyorlar"

Bunlar bununla bitmiyor. Sabah TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındı. Bunlar nitelikli bir demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bu nedenle her geçen gün milleti kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Ankara'da Erdoğan'ın fotoğrafını asmışlar, "Ya olacağız ya öleceğiz" yazmışlar. Bu nasıl bir hastalıklı bir dildir.

"65 yaş üstünü gerekli önlemler alınarak sokağa çıkmalarını sağlamalıyız"

Vatandaşımız ilk defa bu hafta sonu sokaktaydılar. Herkes serbestken, 65 yaş üstü yurttaşlarımız yine evde kaldı. Gerekli önlemler alınarak sokağa çıkmalarını sağlamalıyız.

Önce Sağlık Bakanı, bizim hafta sonu sokağa çıkarılmamasıyla ilgili kararımız yok dedi. Sonra İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı var dedi. Ardından Saray'ın kibirli sesi yükseldi, "Bu kararı aldık ama gönlümüz rahat etmedi iptal ediyorum" dedi. Sizin bu ülkeyi siz liyakatsız bir şekilde yönettiğinizin kanıtı.

Çok daha dikkatli bir yönetim gerektiğiniz söylüyoruz. Sağlık Bakanı TÜİK ile çalıştıklarını söylemişti. Ama anlıyoruz bir gelişme yok. Önlemlere devam etmek zorundayız. Hafta sonu bu konuda iyi bir sınav verdiğimiz söylenemez. Vaka sayısı yine 900'lerin üzerine çıktı. Bu süreçteki en küçük bir gevşemenin hem insani hem de mali kayıplarının olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu güne kadar yapılmış fedakarlıkların boşa gitmesine sebep olmak hiçbirimizin hakkı değildir. Saray hükümeti milletimizi salgında tek başına bıraktı.

"Sarayın konser çekimlerine milyonlar harcanmış"

"Kaç kez milletten toplanan paraların nerelere harcandığını soruyoruz. Saray'dan cevap yok. Saray'ın konser çekimleri için milyonlar harcanmış. Peki paralar nereden ödeniyor? 30 milyon lirayı bulduğu söyleniyor.

"Merkez Bankası bazı seçilmiş sektörlerde taahhütlü avans kredisi verileceğini söyledi. 1974 yılında Merkez Bankası bazı sektörelere verileceğini söylemişti. Ama üzerinden 50 yıl geçmiştir. Krediler hangi sektörlere ve kimlere verilecek? Belli değil, Merkez Bankası'nın akçeleri de yetmedi, yandaşlara para yetişecekler.

"1970 model politikalarla ekonomiyi götüremezsiniz. Tüketicinin yatırımcının ufkunu karartmaktan başka bir şey yapamazsınız. Saray sosyetesinin başı kayınpeder ve sosyete damadı da işi bilmeyen kasap. Ancak konuşuyorlar. Damat, çıkıyor, "Ekonominin çarkları dönmeye başladı" diyor. Yahu bu ülkede kimlerin çarkı dönüyor? Bir avuç müteahhitin dışında kimsenin çarkları dönmüyor. Kayınpeder böyle deyince damat ondan geri mi kalacak. O da 12 haftadır çöken borsa hakkında konuşuyor. Ekonomiyi borsa endeksi olarak gören bir Bakan var. 184 haftadır yatırımlar eriyor. Sadece borca borçla takla attırmaya çalışıyorlar.

Ülkemizin üretimleri eriyor. İcra mahkemeleri açılacak, 21 milyona yakın dosya vardı. Ama milletin hali bugün daha da perişan. İşçinin, çiftçinin alın teri telafi edildi mi? Bakalım önümüzde ne olacak Biz olsaydık ne yapardık?

Hızla ayağa kalkmak için sorunları bir masada tartışırdık. Ekonomik sosyal konseyi toplardık. Buhranda gelirini kaybeden vatandaşlarımıza gel seni borçlanladıralım demezdik. İtibardan tasarruf olmaz demez, tasarrufa kendimizden başlardık. TBMM'ye yeni bir dayanışma gücü getirirdik. Salgın, güçlü sosyal devlet ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizin karartılan ufuklarını aydınlatıp, ülkemizin kaynaklarını da vatandaşımız için kullanacağız. Belediyelerimizin yaptıkları ortada. Hükümetin sosyal destek açığını belediyelerimiz kapattı. TBMM'de kanun teklifleri verdik. Bundan sonra da partimiz, halk için halkla çalışmaya devam edecek.