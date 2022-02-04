CHP'den araştırma: Politika faizi hariç tüm faizler yükselişte

CHP TBMM Grubu, Merkez Bankası’nın faiz indirmeye başladığı eylül ayından bu yana diğer faiz oranlarının nasıl değiştiğini araştırdı:

Buna göre, bankaların tüketici (ihtiyaç) kredisi faiz oranı 17 Eylül’de yüzde 23,1’di, 21 Ocak’ta yüzde 31,42 oldu. Taşıt kredisi faizi yüzde 21,28’den yüzde 28,16, konut kredisi faizi yüzde 17,48’den yüzde 18,18'e yükseldi.

TÜFE 19,58'den 48,69'a yükseldi

- Politika faizi 23 Eylül’de, ilk indirimin yapıldığı PPK toplantısı öncesi yüzde 19’du, şimdi yüzde 14. Buna karşın yıllık TÜFE o zaman yüzde 19,58’di, Ocak 2022’de yüzde 48,69 oldu. Yüzde 43,96 olan Yİ-ÜFE de yüzde 93,53’e çıktı. Dolar kuru da 8,57 TL’den 13.65 TL’e yükseldi.

-5 yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) faizi 17 Eylül’de yüzde 17,61’di, 28 Ocak’ta yüzde 24,12 oldu. 10 yıl vadeli DİBS faizi de yüzde 17,15’ten yüzde 23,49’a yükseldi. CDS (kredi risk pirimi) 17 Eylül’de 362,36 baz puanken 28 Ocak’ta 518,77 oldu.

TL ticari kredilerde oran yüzde 21,2’den yüzde 23,84'e geldi

- Bankaların tüketici (ihtiyaç) kredisi faiz oranı 17 Eylül’de yüzde 23,1’di, 21 Ocak’ta yüzde 31,42 oldu. Taşıt kredisi faizi yüzde 21,28’den yüzde 28,16, konut kredisi faizi yüzde 17,48’den yüzde 18,18'e yükseldi. TL ticari kredilerde oran yüzde 21,2’den yüzde 23,84'e, dolar ticari kredilerde yüzde 2,69’dan yüzde 4,48’e, Euro ticari kredilerde de yüzde 2.31’den yüzde 3.75’e çıktı.

- Mevduat faizleri ise pek değişmedi. TL mevduatlarda 1 aya kadar vadelide 17 Eylül’de yüzde 17,57 olan faiz 21 Ocak itibariyle yüzde 16,82, 3 aya kadar vadelide yüzde 19,10 olan faiz yüzde 19, altı aya kadar vadelide yüzde 18,99 olan faiz yüzde 18,50 oldu. 1 yıla kadar vadelide ise yüzde 19,25’ten yüzde 19,51’e çıktı.