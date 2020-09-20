CHP'den AKP'nin "Saray gezili üyelik kampanyasına" yanıt: CHP iktidarında o saray halka açılacak

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AKP Rize İl Başkanlığı'nın Saray gezili üyelik kampanyasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Deniz "CHP iktidarında o saray halka açılacak" dedi.

Rize Çayeli’nde AKP İlçe Başkanlığı, üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. AKP’li teşkilat, yerel basına verilen ilanlarda yurttaşlara, "Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın" diye seslenmişti.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize AKP’nin Saray gezili üyelik kampanyasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"CHP Rize İl Başkanı olarak, partimize üye olacak her yurttaşımıza ömür boyu huzur, refah, bereket ve demokrasi dolu bir geleceği garanti ediyorum. Saray ziyaretine gelirsek; zaten CHP iktidarında o saray halka açılacak..."