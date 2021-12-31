CHP'den akaryakıt zammına tepki: "Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı akaryakıta bu gece yapılan zamma tepki gösterdi. Öztrak, "Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı" dedi. Salıcı ise "Yeni yıla zamla giriyoruz. Ekonominin kötü yönetimiyle gelen zamlar soyguna döndü" açıklamasını yaptı.

Öztrak ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, akaryakıta gelen zamma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Öztrak ve Salıcı’nın mesajları şöyle:

Faik Öztrak: "2022 milletimize huzur, refah, bolluk, bereket getirsin diye güzel dileklerde bulunacağız; Erdoğan Şahsım Hükümeti akaryakıta yaptığı zamlarla buna bile fırsat vermiyor. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı."

Oğuz Kaan Salıcı: "Yeni yıla zamla giriyoruz. Benzine dün gelen zam yetmeyince bugün de 61 kuruş zam yapıldı. Üstüne motorine 1.29 TL, LPG'ye 78 kuruş zam geldi. Ekonominin kötü yönetimiyle gelen zamlar soyguna döndü!"