CHP'den akaryakıt fiyatları için araştırma önergesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, art arda yapılan zamlarla katlanan akaryakıt fiyatları için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

Ömer Fethi Gürer, zamlarla katlanan akaryakıt fiyatlarını verdiği araştırma önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Gürer, ilk imzacısı olduğu önergede, mazot fiyatlarındaki artışlardan dolayı pek çok insanın gıda, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişimde zorluklar yaşadığını belirtti.

“Akaryakıta yapılan her zammın tarladan softaya kadar gelen gıda fiyatlarına etkisi artık hem üretenin hem aracının hem de tüketicinin belini bükmektedir” diyen Gürer, önergesinde şunları kaydetti:

“Özellikle çarşı, pazar, market fiyatlarında akaryakıt zamları ile oluşan ciddi artışlar yaşanmaktadır. Akaryakıt fiyatlarında artış olunca piyasalarda da artış oluyor ve dövizdeki değişkenlik gerekçe gösteriliyor.

Çiftçiye, sanayiciye ve her alandaki üreticiye verilen mazot fiyatlarının acilen düşürülmesi ve bu fiyat düşmesinin en hızlı şekilde her alandaki girdi maliyetlerine yansıtılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır ve kalıcı tedbirler alınmalıdır. ÖTV kaldırılmalı ve akaryakıt KDV oranları düşürülmelidir.

"Bir yılda yüzde 120'yi geçen fiyat artışı incelenmeli"

Dünyada akaryakıt fiyatları düşse de ülkemizde bu düşüş aynı oranda yansımamaktadır. Bir yılda yüzde 120’yi geçen fiyat artışı bu bağlamda incelemeye değerdir. Akaryakıt fiyatları ile ilgili belirleyici kuruluşlar arasında yaşanan fiyat artış tartışmaları, bu bağlamda bir sorunun varlığının göstergesidir. Akaryakıt fiyatları konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) PUİS ile yaşadığı sorun önemli bir inceleme konusudur. Bu nedenle Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.”