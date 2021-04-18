CHP'den 'AK Pandemi' videosu: Bugünkü pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sosyal medya hesabından AKP'nin 'lebalep' kongrelerine ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaparak bir video paylaştı. Paylaşımda "Bugünkü pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir; ekonomiden, eğitimden, adaletten ve sağlıktan sorumlu tek bir kişi!" denildi.

CHP, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sorumlusu hepimiziz, 84 milyon" sözlerine ilişkin, "Bugünkü pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir; ekonomiden, eğitimden, adaletten ve sağlıktan sorumlu tek bir kişi!" denildi. Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP kongrelerinde katılanlara seslenişlerine yer verildiği ve "AK Pandemi" notunun yer aldığı görüldü.