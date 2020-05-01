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CHP'den Ahmet Hakan'a: Siyaseti sertleştiren Özgür Özel değil, sizin yalan, gerçekleri gizleyen gazeteciliğiniz

01 Mayıs 2020 19:24

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Özgür Özel’in siyaseti sertleştirmesi CHP’nin ne işine yarayacak?" yazısına yanıt olarak "Siyaseti sertleştiren Özgür Özel değil, sizin yalan, gerçekleri gizleyen gazeteciliğiniz" dedi.

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