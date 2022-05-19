CHP'den 4 aylık 'Adalet Raporu': 120 toplantı ve gösteriye müdahale edildi, 5 bine yakın gözaltı yapıldı

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, CHP milletvekili Süleyman Bülbül yılın ilk dört ayını kapsayan “Adalet Raporu” hazırladı. Buna göre 120 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetleri tarafından müdahale edildi, toplam 4 bin 760 kişi gözaltına alındı, erkekler kendi hayatlarıyla ilgili karar vermek isteyen 84 kadını öldürdü, cezaevlerinde 909 kişi hak ihlaline uğradı. Raporda; hukukun üstünlüğü, adil ve insanca bir yaşam sürme hakkının “ütopya haline geldiği” ifade edildi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, temel haklardan hapishanelerin durumuna, kadın haklarından çocuk haklarına bu yılın ilk dört ayını kapsayan 128 sayfalık “Adalet Raporu” hazırladı. Raporda yılın ilk dört ayında 120 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildiği, çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda 4 bin 760 kişi gözaltına alındığı, kendi hayatlarıyla ilgili karar vermek isteyen 84 kadını evli veya sevgili oldukları, akraba veya birinci derece yakını erkeklerin öldürdüğü, cezaevlerinde 909 kişinin hak ihlaline uğradığı belirtildi.