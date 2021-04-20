CHP'den "128 milyar dolar nerede?" maskesi

CHP, başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına devam ediyor. Daha önce ilçe binalarına ve billboardlara afişler asan CHP yönetimi ''128 milyar dolar nerede?'' yazılı maskeleri parti meclis toplantısı öncesi partililere dağıttı.

Meclis'te gerçekleşen grup toplantısı öncesi dağıtılan maskeleri yönetim kadrosu takarak toplantıya öyle katıldı. İl ve ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede?" pankartlarının ardından CHP'den kampanyaya eklenen yeni yöntem ile maskelerin vatandaşlara dağıtılacağı iddia edildi.

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