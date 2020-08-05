CHP'de yeni Parti Meclisi ilk toplantısını 8 Ağustos'ta yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen yeni Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos Cumartesi günü yapacak. PM'nin ilk toplantısı 12.00'de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.
CHP'nin, Genel Başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçildiği 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da Bilkent Odeon'da gerçekleştirilmişti.
İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kurultayın ikinci gününde, kurultaydan sonra en yetkili organ olan 60 kişilik PM üyeleri belirlenmişti.
CHP PM'nin cinsiyet ve gençlik kotası uygulanmış sıralaması şu şekilde:
1- Faik Öztrak (982)
2- Bülent Kuşoğlu (862)
3- Ali Öztunç (855)
4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)
5- Oğuz Kaan Salıcı (844)
6- Onursal Adıgüzel (836)
7- Umut Akdoğan (830)
8- Deniz Demir (825)
9- Gürsel Erol (824)
10- Erdoğan Toprak (819)
11- Selin Sayek Böke (794- K)
12- Veli Ağbaba (791)
13- Ahmet Akın (791)
14- Hakkı Suha Okay (762)
15- Ednan Arslan (743)
16- Gamze Akkuş İlgezdi (729 - K)
17- Zeynel Emre (723)
18- Murat Emir (720)
19- Tekin Bingöl (716)
20- Ulaş Karasu (688)
21- Gamze Taşcıer (681-K)
22- Gökan Zeybek (679)
23- Bülent Tezcan (676)
24- Orhan Sarıbal (675)
25- Seyit Torun (673)
26- Tahsin Tarhan (671)
27- Özgür Karabat (668)
28- Nurhayat Altaca Kayışoğlu (666 - K)
29- Gaye Usluer (661-K)
30- Muharrem Erkek (642)
31- Gökhan Günaydın (641)
32- Eren Erdem (637)
33- Hasan Baltacı (623)
34- Devrim Barış Çelik (612)
35- Gülizar Biçer Karaca (606 - K)
36- Nevaf Bilek (595)
37- Müslim Sarı (592)
38- Ali Mahir Başarır (576)
39- Aysu Bankoğlu (542 - K)
40- Yaşar Seyman (528 - K)
41- Candan Yüceer (520 - K)
42- Aylin Nazlıaka (515 - K)
43- Pınar Uzun (476 - K)
44- Ayça Taşkent (431- K)
45- Sevgi Kılıç (365 - K)
46- Erbil Aydınlık (355 - K)
47- Gökçe Gökçen (354 - K)
48- Ahmet Hakan Uyanık (349 -G)
49- Neslihan Hancıoğlu (336 - K)
50- Semra Dinçer (295 - K)
51- Gizem Özcan (293 - K)
52- Hasan Efe Uyar (293 - G)