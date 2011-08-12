CHP' de, MYK’daki 10 ismi değiştirmesi bekleniyor

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetiminde büyük operasyona hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun 17 kişilik MYK’daki 10 ismi değiştirmesi bekleniyor. Sayının 12’ye de çıkabileceği, MYK’da kalacak bazı isimlerin de görevlerinin değiştirilebilieceği belirtiliyor.



Muhaliflerin hedefindeki bir numaralı isim olan Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in görevinde kalması beklenirken, kulislerde “Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ile en azından tüzük kurultayına kadar devam edecek” yorumları yapılıyor. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





Çarşambaya yeni MYK



Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu seçim sonrasına bıraktığı MYK revizyonunu hafta başında gerçekleştirecek. Çarşamba günü MYK toplantısı da yeni üyelerle yapılacak. 2010 Mayıs’ında Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu, 4. ekibini kurmuş olacak.



Kılıçdaroğlu yeni ekibini belirlerken, milletvekili olmayan Parti Meclis’i üyelerine ağırlık verdi. Milletvekillerinden de Meclis’te daha etkin çalışma isteyeceği ifade edildi. Kulislere sızan bilgilere göre, mevcut MYK’da yerini korumasına kesin gözüyle bakılan isimler şöyle: Gürsel Tekin, Faik Öztrak, Sencer Ayata, Erdoğan Toprak, Gülsün Bilgehan. Kulislerde MYK üyeliğini kaybetme olasılığı yüksek görülen isimler de şöyle sıralanıyor:



Sezgin Tanrıkulu, Engin Altay, Hurşit Güneş, umut Oran, Süheyl Batum, Sena Kaleli, İzzet Çetin, Alaattin Yüksel.



Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil’i değiştirmeyi planladığı yerine de Nihad Matkap’ın Genel Sekreterlik görevini üstleneceği öğrenildi. CHP kulislerine göre MYK’ya girmesine kesin gözüyle bakılan isimler de şöyle: Ercan Karakaş, Nihad Matkap, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Bülent Kuşoğlu, Perihan Sarı, Levent Eyipişiren, Gülseren Onanç.





Tekin ile devam



Kulislerde, muhaliflerin hedefindeki Gürsel Tekin’in görev yerinin değişebileceği iddiaları dillendiriliyor, ancak Kılıçdaroğlu’nun, Tekin’in bazı açıklamalarını eleştirse de, onunla çalışmaktan memnun olduğu ifade ediliyor. Kılıçdaoğlu’nun en azından tüzük kurultayına kadar örgütlerden sorumlu genel beşken yardımcısı olarak devam etmesindenh yana olduğu belirtiliyor.





Üç kez değiştirmişti



Mayıs 2010’da ilk MYK’sını, değişen tüzüğün yürürlükte olduğuna ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı nedeniyle 3 Kasım 2010’da ikinci ve 18 Aralık 2010’daki olağanüstü kurultayında üçüncü kez ekibini kuran Kılıçdaroğlu, yapacağı yenilik ile 4. ekibini kurmuş olacak. İl örgütlerinin de il kurultayları ve atamalar yoluyla 3-4 aylık süreçte tamamen revize edileceği ve “Yeni” CHP’nin tamamen yenilenmiş, Meclis, parti ve teşkilat yapısıyla yeni dönemde çalışacağı ifade edildi.





'Odaları toplayalım bari'



Bazı MYK üyelerinin Kılıçdaroğlu’na, “Ben dahi değiştirilsem MYK değişmeli. Yeni MYK ile devam etmelisiniz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun önceki günkü MYK toplantısı biterken, “MYK’da bir değişim gerekiyor, bunu gerçekleştireceğim” demesi ise “değişim”in işareti olarak algılanmıştı. MYK’nın bitiminin ardından Kılıçdaroğlu toplantı salonundan ayrıldıktan sonra, Engin Altay’ın “Arkadaşlar odaları toplayalım bari...” diyerek espri yaptığı kaydedildi.





Meclis’te kim görevli?



Kulislerde, 17 olan MYK üye sayısının 14’e düşürülebileceği konuşulurken, TBMM komisyonlarında görevlendirilen üyelerin MYK dışında kalabileceği ifade ediliyor. Komisyonlarda görevlendirilen MYK üyeleri şöyle: Süheyl Batum (Anayasa Komisyonu), Osman Korutürk (Dışişleri Komisyonu), Sezgin Tanrıkulu (İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu), Umut Oran (AB Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu), Gülsün Bilgehan (AKPM) Emrehan Halıcı (NATOPA Türk Grubu) Faik Öztrak (NATOPA Türk Grubu asıl üyesi), Hurşit Güneş (Parlamentolararası Birlik) Süleyman Sencer Ayata (Asya Parlamenter Asamblesi).





Bakanıydı genel sekreteri olacak



Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde Çalışma Bakanı olan Nihad Matkap, yeni parti yönetiminde yer alacak. Şimdi Matkap’ın Genel Sekreter olaması bekleniyor.





