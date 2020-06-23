CHP'de kurultay tarihi belli oldu

CHP 37. Olağan Kurultayı'nın yapılacağı tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen kurultay 25-26 Temmuz'da yapılacak. MYK toplantısında kurultay için Bilkent Odeon'un kiralanması kararlaştırıldı.

CHP’de 28-29 Mart’ta yapılacağı duyurulan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle ertelen 37. Olağan Kurultay’ın yeni tarihi netleşti.

Sözcü'de yer alan habere göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, kurultayın 25-26 Temmuz’da yapılması kararı alındı. Seyircisiz yapılacak kurultay için Bilkent Odeon Konser Salonu’nun kiralandığı öğrenildi. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.