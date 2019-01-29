CHP'de Kaftancıoğlu'na sert eleştiri: Şımarık, görevine devam edemez

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısı devam ederken istifa eden, birkaç saat sonra ise bu kararından vazgeçen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na parti içinden sert eleştiri geldi.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kaftancıoğlu hakkında şunları söyledi:

“CHP’de bir sıkıntının olduğu görülüyor. İstanbul il başkanının istifa şımarıklığı, CHP’de büyük tahribata yol açtı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur.”

Selvi’nin aktardığına göre, “CHP’de etkili bir grup” genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımı görmek istiyor. İddiaya göre, Kaftancıoğlu’nun görevine devam etmesi halinde bu grup istifalarını sunacak.

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