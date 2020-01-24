CHP’de il kongreleri başlıyor: İstanbul ve İzmir’de tek, Ankara’da beş aday

37’nci Olağan Kurultayı’nı toplayacak CHP’de ilçe kongreleri için son haftaya giriliyor. Bugüne kadar 900 ilçe başkanını belirleyen CHP, kalan 57 ilçe başkanını da ay sonuna kadar seçecek. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 3 Şubat’tan itibaren il kongreleri süreci başlayacak.

28 ve 29 Mart tarihlerinde Ankara Arena’da yapılacak Büyük Kurultay öncesi 900 ilçe başkanlığındaki seçimlerin 555’ine tek adayla gidildi. 345 ilçede ise birden fazla aday yarıştı. Çok adaylı seçimlerin büyük bir kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ilçelerde yaşandı. İlçe kongrelerinde İstanbul’da 19, İzmir’de 15, Ankara’da 4 ilçenin başkanı değişti.

CHP’de kurultay takvimi kapsamında il kongresi süreci 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tek aday” isteğinin üç büyük kentten ikisinde karşılık bulacağı ancak Ankara İl Başkanlığı seçimlerinin birden fazla adayla gerçekleşebileceği bildirildi. Bu kapsamda 9 Şubat tarihinde yapılacak İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde mevcut il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun tek aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in de adaylık için nabız yoklamayı sürdürdüğü ancak il delege seçimlerini kazananların ağırlıkla Kaftancıoğlu’na yakın isimlerden oluşması nedeniyle aday olmama eğiliminde oldukları öğrenildi.

İzmir'de uzlaşı

9 Şubat’ta yapılacak İzmir İl Başkanlığı seçimleri de tek adayla gerçekleştirilecek. Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel yeniden aday olurken daha önce aday olacağını açıklayan Devrim Barış’ın geri çekildiği bildirildi.

Ankara çok adaylı

Ankara’da ise il başkanlığı için birden çok isim konuşuluyor. 16 Şubat’ta gerçekleştirilecek il kongresinde mevcut İl Başkanı Rıfkı Güvener yeniden aday olacak. Güvener’in yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e yakınlığı ile bilinen Ali Hikmet Akıllı, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın desteklediği Umut Akdoğan ve Ayhan Yalçınkaya aday olmak için nabız yoklayanlar arasında yer alıyor. Eski Milletvekili Necati Yılmaz da adaylık için “işaret beklediğini” yakın çevresi ile paylaştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara İl Başkanlığı seçimleri için vereceği mesajın aday belirleme ve oy kullanma sürecinde belirleyici olacağı bildirildi.