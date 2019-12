CHP: Dava, Ermeni yurttaşlara haksızlık

Gül, 'Ermeni' sözünü hakaret kabul etti, dava açtı

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ailesinin etnik kökeni hakkında söylediği sözler nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'a açtığı davayı "Bu davanın açılması, Ermeni kökenli yurttaşlarımıza haksızlık" diye değerlendirdi.Okay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bu davayı açmasının, "kendisine söylenen sözleri hakaret olarak kabul ettiği" anlamına geldiğini savundu.Herkesin, kökeninin saygın olduğunu dile getiren Okay, "Bu davanın, Cumhurbaşkanı'nın üzüntüye sevk edildiği, moral değerlerinin yıkıldığı, aşağılandığı, küçültüldüğü gerekçesiyle açılmış olması, bir anlamda Ermeni kökenli yurttaşlarımıza karşı çok büyük haksızlıktır" dedi.Okay, Canan Arıtman'ın açıklamalarının "şık" olmadığını ancak aynı şekilde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu davayı açmasını da doğru bulmadığını söyledi.Arıtman'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soru üzerine Okay, Arıtman'ın daha önce, grup yönetiminden izinsiz televizyon kanalına çıktığı gerekçesiyle uyarıldığını anımsattı.Okay, Arıtman'ın açıklamalarının, "Meclis faaliyeti" olmadığı için genel merkezin yetki alanına girdiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Gül'ün açtığı davanın dilekçesinde, Arıtman'ın 17 Aralık 2008'de TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, bir grup tarafından başlatılan "Ermenilerden özür diliyorum" kampanyasına atfen, "Gül'ün bu kampanyayı desteklediği görülüyor. Gül, cumhurun, yani Türk milletinin Cumhurbaşkanlığını yapsın. Etnik kökeninin değil", "Gül'ün anne tarafından etnik kökenini araştırın, görürsünüz" şeklinde beyanda bulunduğu anımsatılmıştı.