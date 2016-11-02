CHP: Cumhuriyet'e operasyonu yapan savcı FETÖ'den yargılanıyor ve hâlâ görevde!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Genel Merkez'de yapılan toplantı sonrasında MYK gündemini değerlendirdi. Böke, "Cumhuriyet Gazetesi'ne, yöneticilerine, yazarlarına, FETÖ adına suç işlemekten göz altı kararı aldıran savcı FETÖ'ye üye olmaktan hala yargılanıyor, tutuksuz yargılanıyor ve hala görevde" dedi. Böke, Cumhuriyet’in CHP için ‘kırmızı çizgi’ olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK sonrası gündeminin değerlendiren Selin Sayek Böke şöyle konuştu:

”Akp'nin faşizmi demokrasiye ve cumhuriyete sistematik açıktan çok cüretkar bir saldırı devam ettiriyor. Adına başkanlık dedikleri bir tek adam diktasını resmileştirmek için bir trajedi ortaya koyuyorlar. Bu trajedi bizlerin yaşantısına faşist düzenin açık etkileriyle somut bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu faşist düzenin karşısında da Türkiye'nin bütün demokratları,ilericileri, cumhuriyet düşkünleri ve sevdalıları hep bir arada daha güçlü bir biçimde buna hayır denmesi kararlılığını çok açık yüreklilikle ifade ediyorlar. Bu ihtiyaç demokrasiye olan açlık, cumhuriyete olan güven ve ihtiyaç her geçen gün daha kararlı bir biçimde ortaya çıkıyor."

"Hiç kimse Türkiye'nin demokratlarının böyle operasyonlarla yıldırılabileceğini, sindirilebileceğini zannetmesin. Bu devran elbet dönecek ve yargı önünde gerçek bir hukuk çerçevesi içinde demokrasimize yapılan bu saldırıların hesabını biz hep beraber soracağız. AKP faşizmi bu hafta gözünü açıkça cumhuriyete dikti. Daha önce Fetö ile kolkola girmişlerdi, ve Cumhuriyet Gazetesini Ergenekoncu diye suçlamışlardı. Şimdi de aklımızla alay edercesine FETÖ'cülükle suçluyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin, cumhuriyetin hedef alınması elbette bir tesadüf değil. Çünkü Cumhuriyet sıradan bir gazete değil. Cumhuriyet yalnızca bir medya kuruluşundan ibaret değil. Cumhuriyet Gazetesi, genç cumhuriyetin Türkiye'nin kuruluş hikayesinin bir eseri. Cumhuriyet Gazetesi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin, bir hatırası. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin çağdaşlaşma, laik ve demokratik bir toplumda bir arada yaşama iradesinin filizlendiği bir odak. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ayrılmaz bir parçası ve canlı tanığı. Cumhuriyet Gazetesi demokrasi ve aydınlanma şehitlerinin, Uğur Mumcu'ların Ahmet Taner Kışlalı'ların, Bahriye Üçok'ların, Muammer Aksoy'ların evi. Cumhuriyet Gazetesi, sizin FETÖ ile kolkola zindanlara attığıİlhan Selçuk'un gazetesi. Her dönemde Türkiye'de faşizmin, darbecilerin korktuğu demokratların,cumhuriyetçilerin sığındığı bir güç Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan her saldırıda bizim cumhuriyetimize yapılan açık bir saldırıdır.”

"Kırmızı çizgimizdir"

CHP Sözcüsü Böke, bu hafta Cumhuriyet gazetesine gerçekleştirilen operasyonu hatırlatarak konuşmasını söyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Gazetesi, cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgisidir. Cumhuriyet Gazetesi'nde, Ankara'da da İstanbul'da da sevgili gençlik kollarımız, Cumhuriyet nöbetlerine devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partis,’nin Kadın Kolları bütün şehirlerde meydanlarda Cumhuriyet okuyorlar. Cumhuriyet'e yapılan bu operasyon FETÖ kardeşliğinin açıkça cumhuriyete yaptığı bir operasyondur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendi açıklaması var. Bu açıklamada Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine ve yazarlarına yönelik suçlamayı şöyle özetliyorlar. FETÖ üyesi değiller ama FETÖ adına suç işlediler.

"Savcı FETÖ'den yargılanıyor"

Peki bu suçlamayı yapan soruşturmayı yürüten kim? İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı. Fakat bu savcı ile ilgili çok garabet bir durum var ortada. Bu suçlamayı yapan savcı, şu anda kendisi FETÖ Örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Hem de FETÖ'nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik şuçlamaların yargı ayağında bu davanın 28 numaralı sanığı, bu savcı FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak, siyasi ve askeri casusluk, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle açıkça suçlanıyor, bir de suç uydurmak suçlamasıyla yargılanıyor. Evet yanlış duymadınız Cumhuriyet Gazetesi'ne, Cumhuriyet yöneticilerine, Cumhuriyet yazarlarına, FETÖ adına suç işlemekten göz altı kararı aldıran savcı FETÖ'ye üye olmaktan hala yargılanıyor, tutuksuz yargılanıyor ve hala görevde. Cumhuriyet'e dönük bu FETÖ kardeşliği girişiminden sadece 5 gün önce, sadece Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber yapıldı. Neydi bu haber ? 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili, İstanbul'da yürütülen soruşturmaların en başındaki baş savcının kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınmış olduğu haberiydi. Üstelik bu kişi, cemaat abisi olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Bu haberi Türkiye'de sadece Cumhuriyet yazdı. FETÖ kardeşliği FETÖ'nün bağlantılarını açığa çıkarmış olan bu habere takiben 5 gün sonra Cumhuriyet gazetesini susturmaya dönük, en radikal adımı attı."