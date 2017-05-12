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CHP, Cumhurbaşkanlığı giderleri için harekete geçti

CHP'li Zeynel Emre'nin yasa teklifi...

12 Mayıs 2017 00:04

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Cumhurbaşkanlığı giderlerinin denetlenmesi için yasa teklifi hazırladı.

Emre, Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığının giderlerini denetleme talebini engelleyen yasa maddesinin yürürlükten kaldırılmasını teklif etti.

Emre değişiklik teklifine ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Sayıştay her ne kadar mevcut durumda örtülü ödenek hariç, zaten Cumhurbaşkanlığı giderlerini denetlemekle mesulse de raporların meclise sunulmaması nedeniyle kamu giderlerinde şeffaflık uzun süredir bir tartışma konusu olmuştur. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı’nın partili olmasıyla birlikte, yaklaşan seçim dönemi için artık bütçe anlamında da ciddi bir eşitsizlik söz konusudur ve bu eşitsizliklerin önüne geçmek de imkansız değildir. Bu nedenle Sayıştay’a TBMM’den iletilecek talepler altında Cumhurbaşkanlığı’nı hariç tutan bu madde yürürlükten kaldırılmalıdır. Kanuna göre TBMM, Sayıştay’dan Cumhurbaşkanlığı denetlemesi talep edemiyor. Fakat madem egemenlik meclisindir ve gelinen noktada Cumhurbaşkanı’nın partili olmasıyla da bu egemenliğe gölge düşürülme olasılığı vardır,bu duruma mahal veren hiçbir kanun maddesi yürürlükte olmamalıdır. Meclis egemenliği halktan almıştır ve fakat bu egemenliği başka mercilere devretme yetkisi yoktur. Bu nedenle asli vazife olarak halktan aldığı egemenliği muhafaza etmek için gereken yapmalıdır ve partili Cumhurbaşkanı’nın meclis tarafından denetlenmesi önünde tüm engeller derhal kaldırılmalıdır. Aksi durumda yaklaşan seçimler, geçtiğimiz referandumdan daha şaibeli olacaktır. Henüz zaman varken bu şaibelerin önüne geçelim.”

 

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