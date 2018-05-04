CHP cumhurbaşkanı adayını bugün açıklıyor

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir yanıt bekliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayını bugün (4 Mayıs 2018) Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında açıklayacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine bugün başlıyor. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazıda, kampanya başlangıç yerinin 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının da katılımı ile burada basın açıklaması yapılarak, kampanya süreci resmen başlamış olacak.

Öne çıkan isim Muharrem İnce

Adaylık için ibrenin döndüğü isim ise CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce.

Adaylar arasında ismi geçen CHP Milletvekili İlhan Kesici, dün yaptığı açıklamada, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" demişti.



Dün düzenlenen grup toplantısı öncesi milletvekillerinin tebrik ettiği İnce de, "Yarın (bugün) saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" şeklinde konuşmuştu.



Öte yandan, CHP'nin içinde bulunduğu 4 partinin ittifak protokol töreni ise hafta sonunda gerçekleşecek.