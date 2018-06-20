CHP, çocuk işçileri sordu; bakanlık bazı soruları yanıtlamadı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, çocuk işçilere ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla sorduğu sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı yanıt verdi. Verilen yanıtlar arasında bazı soruların cevaplanmaması dikkatleri çekti.

2 milyon çocuk işçinin çalıştığı ve çalışan her 10 çocuktan 8’inin kayıt dışı olduğu bilinirken Bakanlık verileri şaşkınlık yarattı. Yanıta göre teftişler kapsamında, son beş yılda çocukları yasa ve yönetmeliğe aykırı şekilde çalıştırdığı gerekçesiyle sadece 279 iş yerine para cezası uygulandı.

Yanıtta, 2013’te 49, 2014’te 52, 2015’te 33, 2016’da 95, 2017’de 27, 2018’in ilk 5 ayında 23 işyerine para cezası uygulandığını belirtildi.

Bakanlık soruları yanıtlamadı

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberinde Bakanlığın çocuk içileri "görmediği" yorumu yapılırken, çocuk işçi konusuna dikkati çeken Emir'in BİMER’e yaptığı başvuruda yer alan soruları şöyle aktardı:

“Türkiye’de eğitim çağında olup okula gidemeyen çocuk sayısı kaçtır? Son 5 yılda Türkiye genelinde kaç işletmede çocuk işçi çalıştırıldığı tespit edilmiştir? Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çocuk işçi çalıştırmanın cezası nedir? Son 5 yılda Türkiye genelinde çocuk işçi çalıştırdığı gerekçesiyle kaç işletme ya da şahsa ceza kesilmiştir? Ceza kesilen işletmeler ya da şahısların yıllara ve illere göre dağılımı nasıldır?”

Çalışma Bakanlığı okula gidemeyen çocuk sayısı, son beş yılda kaç çocuk işçinin çalıştığının tespit edilip edilmediği gibi kritik soruları yanıtlamadı.

Çocuk işçiler görülmedi!

Bakanlık, çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarının 4857 sayılı İş Kanunu'nun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” maddesi ile bu maddeye dayanarak çıkarılan “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde detaylı şekilde düzenlendiğini belirtti.



Kanuna aykırı hareket eden işverenler hakkında idari para cezası uygulandığını bildiren Bakanlık, yürütülen teftişler kapsamında mevzuat hükümlerine muhalefet eden işverenlere verdiği idari para cezalarını paylaştı.



Bakanlık verilerine göre, 2013 yılında 49 işyerine 59 bin 22 TL, 2014 yılında 52 işyerine 69 bin 286 TL, 2015 yılında 33 işyerine 47 bin 273 TL, 2016 yılında 95 işyerine 146 bin 626 TL, 2017 yılında 27 işyerine 44 bin 601 TL, 2018 yılının Haziran ayına kadar 23 işyerine 39 bin 343 TL idari para cezası verildi.