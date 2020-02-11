CHP, CNN Türk'ü CNN'e şikâyet edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği dünkü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın CNN’nin Amerika’daki genel merkezine CNN Türk’ün tarafsız yayın yapmamasıyla ilgili başvuru yapması benimsendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulis haberine göre, CHP’nin dünkü MYK toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında 'FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda yapacağı konuşma ve partinin CNN Türk yayınlarına katılmama kararıyla ilgili süreç ele alındı.

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