CHP cinsiyet eşitliği sağlayan belediyelerine 'mor bayrak' asacak

CHP, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan belediyelerine ‘mor bayrak’ asacak. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “CHP’li belediyelerde cinsiyetinden, dininden, mezhebinden, cinsel yöneliminden, engelinden, yaşından ya da benzeri herhangi bir nedenden dolayı ayrımcılığa uğrayamaz, uğramayacak” dedi.

"Mor Bayrak Projesi hakkında Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel, yerel yönetimlerde görev yapan Ayça Akpek TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Tanrıkulu toplantı boynuna mor atkı taktı.

Ağbaba şunları söyledi:

Toplumsal cinsiyet eşitliğini her aşamada güçlendirmek için belediyelerimizde yeni bir proje başlatıyoruz. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini yerine getirmiş belediyelerimize “mor bayrak” vereceğiz. Belediyelerimizi değerlendireceğiz;

Belediyelerimizdeki kreş/çocuk bakımevi/kadın sağlık merkezi/hasta bakımevi/yaşlı bakımevi/sığınma evi sayısı; kadın belediye başkan yardımcısı; kadın yönetici sayısı; kadın çalışan sayısı; cinsiyete duyarlı bütçe oluşturmak gibi kriterleri sağlamış belediyelerimiz “mor bayrak” almaya hak kazanacak.

Ama bununla sınırlı kalmayacağız. Belediyelerimiz ilçe sınırları içindeki kamu kurumları da dâhil tüm işyerlerini değerlendirmeye tabi tutacak.

Yine uluslararası kriterleri esas alacağız. İşyerlerindeki kadın çalışan; kadın yönetici sayısı; kadın-erkek çalışanların ücretleri; kreş; emzirme odası olup olmadığına göre değerlendirme yaparak işyerlerine “mor bayrak” vereceğiz.

Bütün belediyelerimize genelge göndereceğiz. Mart ayı başında yapılacak belediye meclislerinde belediyelerimiz “mor bayrak” ile ilgili karar alacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü bu vesile ile kutlamış olacağız.

Bu vesile ile biz yurttaşlarımıza da şu çağrıyı yapıyoruz. "Mor bayrak"ı olan işyerlerine itibar edin, oralardan alışveriş yapın, oralardan hizmet alın. Böylece işyerleri arasında pozitif bir rekabet yaratalım.

Kadın emeğine, kadın erkek eşitliğine önem veren işyerlerini tercih edelim ki bu konudaki duyarlılık tüm ülkemize yayılsın.

Yakın bir gelecekte akıllı telefon uygulaması da oluşturacağız. Bu uygulamayla en yakın mor bayraklı işletmeyi girmek de mümkün olacak.

"Mor bayrak" kriterlerini her yıl yenileyip, "mor bayrak" kriterlerini yükselteceğiz.

2014 yılında 281 kadın öldürülmüş. Kadınlar öldürülmüyorsa taciz ediliyor, tecavüze uğruyor, şiddetin türü değişiyor ama devlet şiddeti değişmiyor çünkü kadınlar devlet tarafından korunmuyor.

Maalesef kadının adı yok, kadın hala ikinci sınıf vatandaş.

Bu konuda bizim de eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz.

Bu ülkede kadına yönelik şiddet ve kadın erkek eşitsizliği ile iktidarın tercihleri arasında doğrudan bir ilişki var arkadaşlar.

İktidar kadını kocasından, sevgilisinden korumuyor, şiddete göz yumuyor. İktidar kadını çalıştırmıyor. Bu ülkede her 10 kadından 7'si çalışmıyor.

Bu ülkede kadınlar üniversiteye gitmek istiyor, ama kadınların %36'sı ilkokul mezunu.

Kadınlar ağır işçi, kadın ev kadını da olsa, çalışsa da ev içi sorumluluğu değişmiyor.

Türkiye’de kadınlar gelecekten umutlu değil, kadınlar ölüm tehdidi ile karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Kadınların %79’u bugünkü Türkiye'de hayat şartlarının, kadınlar için erkeklere oranla daha zor olduğunu düşünüyor.

Türkiye’deki kadınların %71’i erkeklerin daha imtiyazlı olduğuna inanıyor. Kadınların %78’i kadınlara saygılı ve itibarlı davranıldığına inanmıyor. Kadınların %38'i geleceğin kadınlar için daha da kötü olacağını düşünüyor.

Kadınlara yönelik şiddet konusunda belediyelerimizi, muhtarları, baroları ve STK'ları birlikte çalıştıracağız. Tüm bu grupları kapsayan "yerel bir kadına yönelik şiddet ağı" kuracağız.

Muhtarlar, belediyelerle birlikte şiddet mağduru kadınların başvuru noktası olacak.