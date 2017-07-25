CHP 'çiftçinin zararı karşılansın' dedi, AKP reddetti

Bursa Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde yaşanan dolu felaketinde zarara uğrayan çiftçilerin sorunlarının araştırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili CHP’nin TBMM’de verdiği araştırma önergesi AKP’nin oylarıyla reddedildi.

BirGün'ün haberine göre CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, araştırma açılması istemlerinin nedeninin siyasal ve ideolojik olmadığını ifade ederek, çiftçilerin ve üreticilerin sorunlarının çözümünü istediklerini belirtti.

"Bin 350 çiftçinin ürettiği yok oldu"

Konuşmasında bin 350 çiftçinin ürettiklerinin tümünün yok olduğunu vurgulayan Sarıbal “Çiftçinin AKP’lisi, MHP’lisi ya da CHP’lisi olmaz. Bu insanlar bizim insanımız,bu topraklar bizim topraklarımız. Ancak MHP önergeye destek verirken AKP karşı çıkarak 'hayır' oyu verdi. Biz halkımızı seçtik AKP ise popülizmi tercih etti. Dolu AKP’li, MHP’li, CHP’li ayırmaz. Bu hepimizin toprağı, bu hepimizin çiftçisi” dedi.

“100 bin dekar alan zarar gördü”

Orhan Sarıbal, “Domateste 32 bin dönüm alan zarar gördü. Biber, 21 bin dekar alanda zarar gördü. Mısır, 20 bin dekarda zarar gördü. Kavun, 10 bin dekarda zarar gördü. Karpuz, 10 bin dekarda zarar gördü. Tarla ürünü 340 bin ton yaş meyve sebze yok oldu. Pancar, nohut, zeytin, yonca zarar gördü. Bunu da en net şekliyle ifade ettik. Görsünler diye mağduriyetin fotoğraflarını da gösterdik. Ancak bir kez daha görülüyor ki çiftçilerimiz AKP’nin umurunda değil” ifadelerini kullandı.

AKP millete küfreden işadamlarını seviyor

Üreticilerin ürünlerini yetiştirebilmek için ciddi masraflar yaptıklarını belirten Sarıbal, yaşanan dolu felaketinden sonra 200 milyon TL gibi bir masrafın ortaya çıktığını kaydetti. Çiftçiye devletin elini uzatmasını talep ettiklerini bildiren Sarıbal, "Millete küfreden işadamının 420 milyonluk vergi borcunu sıfırlayan AKP, binlerce çiftçinin zararının karşılanması için verilecek 200 milyonu ise çok gördü. Çok net ifade etmek isterim ki AKP milleti değil millete küfredenleri seviyor” diye konuştu.