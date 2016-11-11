CHP, cezaevlerindeki ölümleri Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cezaevi İnceleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası cezaevinde artan intiharlarla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cevaplaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

Ağbaba’nın soru önergesinde şu sorulara yer verildi:

1. 2002 yılından bu yana cezaevlerinde kaç intihar vakası yaşanmıştır? Bunların kaçı ölümle sonuçlanmıştır?

2. 2002 yılından bu yana gerçekleşen intihar vakaları hangi cezaevlerinde gerçekleşmiştir?

3. Söz konusu intihar vakaları ne şekilde gerçekleşmiştir?

4. İntiharlar sonrası açılan soruşturmalarda Cezaevi idaresinin sorumluluğu bulunduğu tespit edilen vaka bulunmakta mıdır?

5. 2002 yılından bu yana cezaevlerinde intihar eden mahkumların hüküm giydikleri suçlar nedir? Tutuklulara yöneltilen suçlar nedir?

6. 2002 yılından bu yana, cezaevinde intihar etmeden önce hastaneye sevk isteyip de bu talebi reddedilen kaç mahpus bulunmaktadır.

7. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalama kararı çıkarılan veya tutuklanan kişilerin intiharları ile ilgili soruşturmalarda, gözaltı süresinin 30 güne çıkarılmasının, telefon görüşme hakkının 15 günde bire çıkarılmasının, açık görüşün 2 ayda bire çıkarılmasının, avukatla görüşmenin 5 gün engellenmesinin ve işkence iddialarının bir etkisi tespit edilmiş midir?