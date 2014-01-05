CHP Cezaevi heyeti Balyoz tutuklusu 59 askeri personelle görüştü

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu, Başbakan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın TSK'ye kumpas kurulduğunu söylemesiyle alevlenin tartışmaların ortasında Ankara Mamak Cezaevi'ndeki 59 Balyoz davası tutuklusu askeri personelle görüştü. Görüşmelere, son AKP- Cemaat kavgası ve ilişkileri ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili değerlendirmeler damgasını vuruyor. Askeri personelin insani boyutta ailelerine yönelik tutumlarla ilgili " 10 yaşındaki oğluma terörist gözüyle bakılıyor. Ailelerimiz lojmanda tecritte" sözleri dikkat çekiyor.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'tan oluşan CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu, yeni yılın ilk gününü Mamak Askeri Cezaevi'nde geçirdi. Heyet, Balyoz davası kapsamında tutuklu bulanan çeşitli rütbelerde 59 askeri personel ile görüştü. Mamak Askeri Cezaevi'nde açık görüşme ile tutuklu personel ile biraraya gelen CHP heyetine, tutuklu askerler şunları anlattı:

AKP ne ektiyse onu biçiyor

Askeri Casusluk davası başlamadan 5-6 ay önce yayın yapılarak bu davanın altyapısı oluşturuldu. Balyoz davası yapılırken de benzer şeyler oluşturuldu. İddianameler ortaya çıkmadan polis fezlekeleri polis suçlamaları basında yer aldı. Şimdi bundan AKP şikayet ediyor, ne ektiyse onu biçiyor.

Cemaat TSK'da da etkili

Cemaat, sadece devlette değil TSK'da da etkili durumda. Yarın atanacak asker bulamayabilirler. AKP bugün nasıl yeni görev verecek polis bulamıyorsa, yarın iktidara gelecek hükümetler de atayacak asker bulamayabilirler.

Herkes haksızlık diyor biz yatmaya devam ediyoruz

Herkes Balyoz'la ilgili haksızlık olduğunu söylüyor, biz burada yatmaya devam ediyoruz. Herkes masum olduğumuzu biliyor ama biz yatıyoruz. Mutlaka CHP'nin bu konuda çözüm üretmesini bekliyoruz. Balyoz davası görülürken vatana ihanet suçu işlenmiştir. Çok gizli planlar basına servis edilmiştir bu nedenle vatana ihanet suçu işlenmiştir. Vatana ihanet suçu işleyenler bizi yargılamaktadırlar. Çok gizli planlar açıklanmıştır. Planlar değiştirildi deniliyor ama coğrafya değişmediği sürece plan değişemez.

Bilal Erdoğan Excel dosyasında çıktı, biz de Excel'den içerideyiz

CD'leri kendilerinin yapmadığını Fethullah Gülen itiraf etti. Kimin yaptığı ortaya çıkarılsın. Excel dosyasında başbakanın oğlunun (Bilal Erdoğan) ismi çıktı. Biz bu excel dosyalarından dolayı yargılanıyoruz, içerideyiz. TÜBİTAK da bu mevcut yargının devamıdır, oradan birşey beklememek lazım, çeteye ulaşılacaksa TÜBİTAK'a ve KOM'a girilmelidir. TÜBİTAK da çetenin bir parçasıdır. Osman Can, "Orduyu tasfiye için balyoz yapıldı. Tasfiye edilen subayların yerine kim getirildi" diyor. Bu araştırılmalı.

"Analar ağlamıyor" deniliyor, bu ölenlerin hesabını kim verecek

Deniz Kuvvetleri tarihinde hiç hücumbot çarpışmadı. Deniz Kuvvetleri'nde hiç bir dönem bu kadar şehit olmamıştı. TSK'nın düşmana ihtiyacı yok, bu kadar şehit verildiğine göre düşman bizi görevden alanlardır. Hiç bir dönem bu kadar kaza olmadı. Yıldırım denizaltısı kaza yaptı, İzmir'de römorkör devrildi. Bunların olması, yetkin subayların görevden alınmasıdır. Hiçbir dönemde hiçbir ülke bu kadar kayıp vermedi. 2. Dünya Savaşı'nda bile bir ordunun deniz kuvvetleri bu kadar lağvedilmedi. Şu an resmen deniz kuvvetleri lağvedildi. Analar ağlamıyor deniliyor. Bu ölenlerin hesabını kim verecek. Afyon'daki kaza, İzmir'deki römorkör kazası, helikopter kazaları...

Masumiyetimizi kullanarak kendilerini temize çıkarmak istiyorlar

Bu konuyu hukuk çözemez, hukuk bitmiştir, bu konuyu siyaset çözer. Hükümet balyozu gündeme getirerek hırsızlıkları unutturmaya çalışıyor. Bizim masumiyetimizden faydalanıyor. Bir gün söylüyor, öbür gün söylemedim diyor. Masumiyetimizi kullanarak kendini temize çıkarmak, hırsızlık operasyonunu unutmak istiyor. Askerler hakları verilmeli, özür dilenmeli. Kadıyı kime şikayet edeceğiz. Darbeleri Araştırma Komisyonu kurulmasını mutlaka istiyoruz. Varsa biz ortaya çıkalım, yoksa kim yapmışsa bu planı o ortaya çıksın. Burada darbe yok, masumuz biz. Burada ırzımıza geçiliyor. Bu konuyla ilgili BM'nin kararı var ama biz askeriz diye haklarımız yok farzediliyor. BM kararına bakılınca Yargıtay'ın lağvedilmesi gerekir. Bu işin sorumlusu en başta Başbakandır, ardından Genelkurmay Başkanı'dır.

Özel, utana sıkıla kısık sesle itibarını kurtarmasın

Nusret Güner'in söyledikleri dikkate alınmalıdır. Çete varsa, çeteyle mücadelede bütün partiler işbirliği yapmalıdır. AKP biliyor, Balyoz'da gizlilik kararı alınmadı devletin sırları ortaya çıktı, Askeri Casusluk'ta gizlilik kararı vardı ama bilinen medyaya servis edildi. Genelkurmay burada bulunan harddiskleri mutlaka incelesin, doğru mu değil mi ortaya çıksın. Bu bir kumpastır. Genelkurmay Başkanı mağduriyetle ilgili çalışılsın diyor. Kuvvet komutanlarının hazırlamış oldukları raporlar var, bu raporların arkasında dursun genelkurmay başkanlığı. Genelkurmay Başkanlığı utana sıkıla, kısık sesle konuşarak, siyaset yapmadığını söyleyerek, bundan istifade ederek itibarını kurtarmasın. İnceleme bitirilmeli ve kamuoyuyla paylaşılmalı.

Hala buradayız

Cumhurbaşkanı, Başbakan kumpas var diyor, bizi kim kurtaracak. Dijital verilerde adımız soyadımız var diye yargılanıyoruz. İddianamede bu veriler bu kullanıcı adları sanıklara mı ait diye genelkurmaya sorduk, genelkurmay 'sanıklara ait değil' demesine rağmen hala buradayız. Yalçın Akdoğan'ın "kumpas" açıklamasından sonra Yargıtay Cumhuriyeti Başsavcılığı kararın onaylanmasını sağladı. Açıklamaya tepki olsun diye bunu yaptı. TMK'yı hazırlayan İzzet Özgenç'in bizim masum olduğumuza zaman raporları var.

Ordudan ihraçlar önlensin

Başbakanla ilgili wikileaks belgeleri çıktı, Başbakan 'imzam mı var' dedi. Başbakanın oğluyla ilgili rüşvet dosyası çıktı, 'imzam mı var' diyor. Bizim de imzamız yok ama toplam 4 bin yıl ceza aldık. Biz de cebir ve şiddet olmadığı halde böyle birşey olduk.

Ordudan ihraç önlensin. Ordudan ihraç önlensin ki haklarımız kaybolmasın. 35 tane subay maaş alamayacak. Özlük haklarımız muhafaza edilsin. Genelkurmay Başkanlığı bize inanıyorsa, bize güveniyorsa sorumluluğu alsın bizim ihracımız ve emekliliğimizle ilgili işlemleri durdursun.

10 yaşındaki oğluma terörist gözüyle bakılıyor

İlişikimiz kesilirse biz ne yapacağız, ne içeceğiz, maaş bile alamayacağız. Anayasa Mahkemesi kararı verilmeden, yeniden yargılamalar yapılmadan özlük haklarımız korunmalıdır. İhraç ve emeklilik derhal durdurulmalıdır. Bir çoğu artık lojmanda oturmak istiyor. 10 yaşındaki oğluma terörist gözüyle bakılıyor. Ailelerimiz kaldıkları yerlerde tam bir tecrit yaşıyorlar, kimse korkusunda çockularımıza, ailelerimize selam dahi veremiyorlar. Ne eşleri, ne askerler bizden uzak duruyor. Tam bir tecrit hali yaşıyoruz, kimse selam vermiyor.

Devlete karşı işlenen suçlar affedilsin

Gerekirse devlete karşı işlenen suçlar affedilsin. Balyoz üst düzey subayları, Askeri Casusluk profesörleri, mühendisleri tasfiye etti. Bu kumpasın birincisi Balyoz ile ikincisi Askeri Casusluk ile yapıldı. Kimse kalmadı. Askeri Casusluk ile birlikte bütün asker sindirildi. Subayı, mühendisi, askeri, doktoru... Bunu gören asker ordudan kaçmaya başladı. Karar verilmiş, bu işin hukuki olarak çözülmesi mümkün değil, yeniden yargılama olsa da aynı heyet yargılayacağı için başka bir sonuç çıkması mümkün değil.

Hanefi Avcı imamı açıkladı

Hanefi Avcı tutuklanmadan önce gitti Genelkurmay Askeri Savcılığı'na ifade verdi. Genelkurmay bunu açıklamalı, burada TSK'nın imamının açıklandığını düşünüyoruz.

Koordinatör güya darbe yapacağımız cumhurbaşkanını koruyor

2003 Balyoz Semineri'nin koordinatörü şu an Cumhurbaşkanlığı Muhafazı Alayı Komutanı Tanju Poshor. Balyoz'da plan subayı olarak görev yaptı. Biz içerideyiz, bu planın plan subayı bizim güya darbe yapacağımız cumhurbaşkanını koruyor