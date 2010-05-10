CHP Cevdet Selvi'ye emanet

T24 - CHP'de Deniz Baykal'ın Genel Başkanlık'tan istifasının ardından düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek CHP Kurultayı'na kadar parti başkanlığına Cevdet Selvi'nin vekalet edilmesi kararı çıktı. Yarın (11 Mayıs 2010) düzenlenecek olan Parti Meclisi toplantısında bu kararın onaylanmasıyla birlikte MYK'dan çıkan öneriyle birlikte Özyürek vekaleten CHP Genel Başkanı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Merkez binası çıkışında basın mensupları tarafından yöneltilen genel başkanlığa adady olup olmayacağı yönündeki soruya, "Hayır, öyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi. Bu arada CHP'li delegeler Baykal'ı istifa kararından vazgeçirmek için imza toplamaya başladılar.





CHP Genel Saymanı ve Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek, Baykal'ın istifa açıklaması ardından toplanması beklenen Parti Meclisi'nin (PM), CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yarın saat 16:00'da toplanmasına karar verdiklerini, parti tüzüğüne genel başkan vekilini belirleme görevinin PM'ye ait olduğunu söyledi.





Özyürek, ''Bizim Merkez Yönetim Kurulu olarak önerimiz Sayın Cevdet Selvi'nin kurultaya kadar genel başkan vekilliğini yürütmesi şeklinde olacaktır. Parti Meclisi'nden de farklı bir karar beklemiyoruz. Yarın saat 13:30'da basına kapalı bir grup toplantısı yapacağız ve milletvekillerimizi gelişmelerle ilgili bilgilendireceğiz'' dedi.







Kılıçdaroğlu: Aday olmayacağım







CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanında, gazetecilerin Deniz Baykal'ın istifasına yönelik sorularını yanıtladı.





Kılıçdaroğlu, ''Sayın Baykal'a gerçekten hepimizi rahatsız eden bir haksızlık yapılmıştır. Toplum vicdanı bunu kabul etmiyor. Üzüntülüyüz, keşke bunların hiçbiri olmasaydı'' şeklinde konuştu.





Bir gazetecinin ''Önümüzdeki günlerde kurultay var, genel başkanlığa aday mısınız?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. CHP kurumsal kimliği olan bir partidir. Kurumun yetkili organları görevdedir. Onların vereceği her karara bir partili olarak biz de uyacağız. Kesinlikle öyle bir şey yok'' yanıtını verdi.

