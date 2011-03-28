CHP ‘Çarkın’ komisyonu kurulmasını istedi



T24 - Hülya Karabağlı / Ankara



CHP, terörle mücadele gerekçe gösterilerek İstanbul bayta olmak üzere bir çok yerde baskın düzenlediklerini, yargısız infaz yaptıklarını ve adam öldürdüklerini söyleyen Ayhan Çarkın’la ilgili alt komisyon kurulması için TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı’na başvurdu. Başvuruda, komisyon bünyesinde bir alt komisyon kurularak Ayhan Çarkın’ın dinlenmesi ve anlattıklarının araştırılması istendi.



TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ahmet Ersin, Çetin Soysal, Ali Rıza Ertemur ve Malik Ecder Özdemir, imzalarıyla komisyona başvurdu. Başvuruyu kaleme alan Ahmet Ersin, alt komisyon kurulmasına ilişkin gerekçede, eski özel timci Çarkın’ın ‘dehşet verici’ açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



-Türkiye’de siyasetçi-mafya-polis ilişkilerinin ortaya çıktığı 3 Kasım 1996 tarihindeki Susurluk kazası sonrasında, yapılan yargılamalar sonucunda “Çete Üyeliğinden” 4 yıl hapis cezası alan ve meslekten ihraç edilen eski Özel Timci Ayhan ÇARKIN, son günlerde dehşet verici açıklamalar yapmaktadır.



-1986 yılında, Güneydoğu’ya ilk gönderilen 320 kişilik Özel Harekat grubunda yer alan Ayhan ÇARKIN, gerek bölgede ve gerekse İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemlerde, Devlet görevlilerinin talimatlarıyla ve terörle mücadele adı altında çok sayıda faili meçhul cinayet işlediklerini, yargısız infaz ve işkenceler yaptıklarını ve JİTEM’inde birçok katliam yaptığını ileri sürmektedir.



-Dolayısıyla eski Özel Timci Ayhan ÇARKIN’ın komisyona çağrılarak medya yoluyla kamuoyuna yaptığı ve dönemin Devlet görevlilerini de kapsayan açıklamalarıyla birlikte, söz konusu süreç ve olaylarla ilgili varsa başka bildiklerinin ve beyanlarının alınmasını ve bu konularda araştırma yapmak üzere bir Alt Komisyon kurulmasını talep ederiz.





