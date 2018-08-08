CHP, çakmak gazı bağımlılığına dikkat çekti: Son 7 ayda 9 çocuk hayatını kaybetti

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 9-15 yaş arasında yaygınlaşan ve kullanımı yüzde 50-60 civarlarında artış gösteren çakmak gazı bağımlılığını Meclis’e taşıdı. Sonuncusu Hatay’da olmak üzere son 7 ayda 9 çocuğun hayatının kaybettiğine dikkat çeken Güzelmansur, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya konu hakkında sorular yöneltti.

Güzelmansur'un yönelttiği sorular şöyle:

Ülkemizde çakmak gazı bağımlısı kaç kişi vardır?

Son 5 yılda çakmak gazı inhalasyonu nedeniyle yaşamını kaybeden kişi sayısı nedir? Bu ölümlerin yıl, il ve yaş itibarıyla detayları nedir?

Son 5 yılda ülkemizde çakmak gazı inhalasyonu nedeniyle tedaviye alınan kişi sayısının yıl ve yaş bazındaki detayları nedir?

Ulaşımı diğer maddelere göre daha kolay olduğu için gençlerimiz arasında kullanımı yaygınlaşan çakmak ve çakmak gazını 18 yaş altına temin ettiği için, son 5 yılda hakkında işlem yapılan kişi sayısı kadar kaçtır? Bunlarla ilgili yapılan işlem nedir?

Çakmak gazı kullanımını önleme ve hem gençlerimizi hem de ailelerini zararları konusunda bilinçlendirmeye dönük yapılan çalışmalar nelerdir?