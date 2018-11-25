“CHP, büyükşehir adaylarını AKP'ye göre belirleyecek”

CHP’de büyükşehirlerde eğilim yoklaması yapılmaması yönündeki görüşün, Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi ve İstanbul’a eğilim yoklaması şartıyla aday olduğunu açıklamasının ardından da değişmediği belirtildi. Parti yönetimi İstanbul’da eğilim yoklaması yapılmasının zor olduğu görüşünü dile getiriyor. Büyükşehirlerdeki adayın, AKP'ye göre belirleneceği de ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’de aday belirleme yöntemi olarak benimsenen eğilim yoklamasının ilk olarak 2 Aralık’ta 3 il ve 15 ilçede yapılmasına karar verilmişti. Parti yönetimi ihtiyaç duyulması ve örgütün kabul edilebilir bir argüman sunması halinde eğilim yoklamasına sıcak bakıyor. Eğilim yoklaması uygulanacak seçim bölgelerinde İYİ Parti’yle herhangi bir işbirliği yapılmayacağı ifade ediliyor.

2 Aralık’ta Çanakkale, Sinop ve Bilecik’te yapılacak eğilim yoklamalarından çıkan adayların 5 Aralık ya da 6 Aralık’ta gerçekleştirilmesi beklenen ilk PM toplantısında doğrudan onaya sunulacağı ifade ediliyor.

Öte yandan İnce’nin yerel seçimlerde aday olmasa da CHP için mitingler düzenleyeceğini açıklaması parti yönetiminde memnuniyetle karşılanırken, iki başlı bir görüntünün oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı ve kampanya boyunca söylem birliğinin oluşturulacağı ifade ediliyor.

Rakibe göre hamle

CHP adaylarını ilk açıklayan siyasi parti olarak ön almasına karşın bugüne kadar hiçbir büyükşehir adayını henüz açıklamadı. CHP’nin AKP’nin büyükşehir adaylarına göre aday hamlesi yapacağı kaydediliyor. CHP içinde Saadet Partisi’yle gerçekleştirilecek görüşmeye toplumsal kutuplaşmayı azaltıcı bir etkisi olacağı gerekçesiyle büyük önem veriliyor.

İyi Parti’yle ittifak değil, işbirliği

CHP ile İyi Parti arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ittifak değil, işbirliği eksenli olduğu vurgulanıyor. Kasım ayının sonunda iki parti arasında yapılacak işbirliğiyle ilgili genel çerçevenin belli olacağı ifade ediliyor. CHP ile İti Parti arasında yapılacak işbirliğine her iki partinin de ihtiyaç duyduğu, özellikle AKP ile MHP’nin yerel seçimler için tekrar görüşmesiyle, bunun artık bir gereklilik haline dönüştüğü ifade ediliyor.