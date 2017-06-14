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CHP: Bütün örgütümüzü Maçka Parkı’na davet ediyoruz

“Berberoğlu serbest bırakılana kadar devam edecek”

14 Haziran 2017 23:04

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yarın (15 Haziran) saat 11.00'den itibaren bütün örgütlerlerini Maçka Parkı’nda nöbet tutmaya çağırdı. Canpolat, sırayla İstanbul’un 39 ilçesindeki kadın ve gençlik kollarının her gün Enis Berberoğlu’nun konulduğu cezaevi önünde de nöbet tutacaklarını açıkladı.

Canpolat, şunları söyledi:

"Yarından itibaren bütün örgütümüzü İstanbul Maçka Parkı'nda nöbete davet ediyoruz. Enis Berberoğlu serbest bırakılana kadar bu nöbetimiz, bu mücadelemiz Maçka Parkı'nda devam edecek."

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enes Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Yarın saat 11'de Güven Park'ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak. Adalet yazacak üzerinde. Adalet" dedi.

Ayrıca, CHP'nin Ankara'dan Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu İstanbul'da Maltepe Cezaevi'ne kadar yürüyüş yapacağı öğrenildi.

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