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CHP, Bursa'daki tarihi yapının 625 liraya Ensar Vakfı'na kiralanmasını yargıya taşıdı

"Çocuklara tecavüz edilmesine engel olamayan vakıf, tarihi dokuyu nasıl koruyacak?"

21 Nisan 2016 06:11

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Abdal Caddesi Tahıliçi Sokak'ta bulunan Abdal Kültür Merkezi aylık 625 liraya 2018 yılının Aralık ayına kadar Ensar Vakfı Bursa Şubesi ‘ne kiralandı. CHP’liler, tarihi yapının Ensar Vakfı’na kiralanmasına tepki göstererek suç duyurusunda bulundu.

Aralık 2013’te restorasyon çalışmaları başlayan kültür merkezinde çalışmalar 2015 yılında sona ermesinin ardından Osmangazi Belediye Meclisi, kültür merkezinin ihale usulü ile kiraya verilmesine karar vermişti. 2016 yılının şubat ayında yapılan ihaleye İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi ile Ensar Vakfı Bursa Şubesi üyeleri katıldı. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, Abdal Kültür Merkezi’nin Ensar Vakfı'na kiralanmasına karar verildi.

Kiralanma işlemine tepki gösteren CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Kent Meydanı’nda parti üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Söz konusu kültür merkezinin Osmangazi'nin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından sanat galerisi, konferans salonları ve aile çay bahçesi olarak kullanılacağının açıklandığını, ancak bunun yapılmadığını söyleyen Karaca, encümen kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açacaklarını söyledi.

 

“Tarihi dokuyu Ensar mı koruyacak?”

 

Bin 500 metrekare kullanım alanına sahip bu hanın 625 lira bedelle kiraya verilmesinin vicdanla bağdaşmadığını kaydeden Karaca şöyle konuştu:

"Adı çocuklara cinsel istismarla anılan Ensar Vakfı’na bu hanın peşkeş çekilmesi kentimize de büyük saygısızlıktır. Hanın tarihi dokusunu koruyacaklarından emin oldukları için Ensar Vakfı’na kiralandığını söyleyen Osmangazi Belediyesi'nin yetkililerine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Çocuklara tecavüz edilmesine engel olamayan vakıf, tarihi dokuyu nasıl koruyacak?" 

CHP’liler daha sonra Bursa Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

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