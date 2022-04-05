CHP Bursa il teşkilatı elektrik faturasını 5 TL'lik banknotlarla ödedi

CHP Bursa İl binasının elektriği kesilince CHP’liler, Limak önünde protesto gerçekleştirdi. Protestonun ardından 11 bin liralık borç, 5 liralık banknotlar halinde ödendi.

CHP Bursa il teşkilatı, elektrik faturalarına gelen zamma tepki göstermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla faturaları ödememe kararı aldı. CHP Bursa binasına şubat ayında 11 bin 351 TL’lik elektrik faturası geldi. Zamlar geri çekilene kadar elektrik borcunun ödenmeyeceğini duyuran CHP’nin il binasının elektriği kesildi. Elektrik kesintisini protesto etmek isteyen CHP’liler, Bursa’nın elektrik tedarikçisi Limak Enerji önünde açıklama gerçekleştirdi. CHP heyeti, 11 bin 351 TL’ye tekabül eden 5 liralık banknotları bir torbaya doldurarak faturayı ödedi.

“Vatandaşın duygusunu dile getirmek için partiye gelen faturayı ödemedik”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Aralık yapılan zammın geri çekilmemesi durumunda faturalarını ödememe kararı almıştı. CHP Bursa il teşkilatı da Kılıçdaroğlu’na kulak verdi ve il binasının elektrik faturalarını ödemedi. Geçen ocak ayında yaklaşık 3 bin 500 TL olan elektrik faturası, şubat ayında 11 bin liranın üzerine çıktı. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, dün binadaki elektriğin Limak Enerji tarafından kesildiğini duyurdu. Bugün ise Limak Enerji önüne beraberinde götürdüğü 5 liralık banknotlar ile ödeme gerçekleştirdi. Karaca, Limak önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemiz yangın yeri. Her yerde dram yaşanıyor. Bu yangının temel nedenlerinden biri de elektrik faturaları. Türkiye’de 47 milyon elektrik faturası abonesi, fatura ödeme noktasında güçlük çekiyor ya da ödeyemiyor. Biz bu duyguyu dile getirmek için partimize gelen faturayı ödemeyeceğimizi söyledik.”

"Yolcudur Abbas bağlasan durmaz"

Karaca, “Cumhurbaşkanı ‘doğalgaz bulduk’ dedi. ‘Bizden önce elektrik yoktu’ dedi. Erdoğan ne zaman ağzını açsa, arkasından zam geliyor. En son manda yoğurdundan bahsetti. Yoğurdun fiyatlarına dikkat edin. Türkiye’de insanlar ucuz ekmek almak için BESAŞ önünde saatlerce kuyrukta bekliyor. Bu durum tarihin hiçbir döneminde görülmedi. Ama şunu biliyoruz; yolcudur Abbas bağlasan durmaz" ifadelerini kullandı.