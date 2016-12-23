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CHP: Bunu asla unutmayacağız!

Rize'de bir meydanda bulunan Atatürk heykeli, Rize Valiliği önüne taşınmıştı

23 Aralık 2016 01:37

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Rize Belediyesi tarafından alınan kararla  15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınmasına tepki gösterdi. CHP’li Aydın, Atatürk heykelinin taşınma fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Bunu asla unutmayacağız” dedi.

Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği önüne taşıdı. Atatürk’ün heykelinin taşınması CHP ve birçok kesimden tepki gördü.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın şu açıklamayı yaptı:

“Anayasa değişikliği teklifinden güç alarak karşı darbe hazırlığı içinde olanlar bu emellerine ulaşamayacak. Bu kara günü unutmayacağız. Halkımız Ulu Önder’ine her zaman sahip çıkacak" dedi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın Rize Belediyesi tarafından Atatürk heykelinin kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Meclis kürsüsünden heykelin kaldırılması sırasındaki resimleri gösteren Aydın," TBMM’deki Anayasa değişikliği teklifinden güç alanlar, karşı darbe hazırlığına erken başladı. Atatürk’ün heykelinin kaldırılması hem de yakışıksız bir bicimde kaldırılmasına cüret edilmesi bunun göstergesi. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Türk halkının Atatürk sevgisini asla silemeyecekler. Halkımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder’ine her zaman sahip çıktı her zaman da sahip çıkacak. Atatürk’ü gönlümüzden silmeye çalışanlar asla bu emellerine ulaşamayacak.”

Erkan Aydın resmi Twitter hesabından da Atatürk Heykeli’nin kaldırılma görüntüsünü paylaşarak "Bunu asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.

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