CHP bugün seçim bildirgesini açıklayacak

CHP, bugün saat 11.00’de Ankara’da düzenleyeceği toplantıyla ‘Önce Türkiye’ başlıklı seçim bildirgesini açıklayacak.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata koordinasyonunda hazırlanan bildirgede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun da katkı yaptığı Kürt sorunuyla ilgili özel bir bölüm yer alacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu bölümde, TBMM çatısı altında bir ‘toplumsal mutabakat komisyonu’ kurulması önerilecek. Türkiye’nin sorunlarının eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde çözüleceği vurgusu yapılacak. Kürt sorununun çözümü de bu bağlamda ele alınacak ve eşit yurttaşlık- tam demokrasi anlayışı içinde sorunun çözülebileceği ifade edilecek. Kalıcı barışın sağlanmasında tek yolun daha fazla özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti anlayışının sağlanması olduğu, bildirgede vurgulanacak. Bu yolla yurttaşların can güvenliğinin korunabileceği ve halkın refah seviyesinin yükseltileceği tezine de bildirgede yer verilecek. Kürt sorununun çözümü için en geçerli yöntemi öneren siyasi partinin CHP olduğu iddiasının yer aldığı bildirgede, esas olanın ise ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması olduğu güçlü bir şekilde yer bulacak. Ayrıca çözümün en önemli adresinin TBMM olduğu da net bir şekilde dile getirilecek.