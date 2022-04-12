CHP, seçim yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü: 4 maddenin iptali isteniyor

AKP ve MHP tarafından hazırlanan yeni Seçim Kanunu ile ilgili harekete geçen CHP, kanundaki iki konu ve dört maddenin iptali için bugün AYM'ye başvurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yürütmeyi durdurma istemlerinin olacağını belirterek Cumhur İttifakı'nın Anayasa'ya aykırı oluşturdukları Seçim Yasası'ndan medet umduğunu ifade etti.

Cumhuriyet’ten Deniz Ogan’ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AYM'nin objektif bir inceleme yaptığı taktirde ilgili maddeleri iptal edeceğini belirtirken, "Hâkimler ve Cumhurbaşkanı'nın durumu ile iki konu dört madde için iptal başvurusu hazırlıyoruz" dedi.

Erkek: Yürütmeyi durdurma istemimiz de olacak

Baraj konusunun da düşünüldüğünü dile getiren Erkek, "Anayasa Mahkemesi'nin bunu ivedilikle ele alması lazım. 3 ay içerisinde il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını kura ile belirleyip değiştirecekler. Yasa gereği ocak ayının son haftası belirlendi. Yürütmeyi durdurma istemimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

Başarır: Halktan umudunu kesenler Anayasa'ya aykırı bir şekilde oluşturdukları Seçim Yasası'ndan medet umuyorlar

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Seçim Kanunu'ndaki bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Başarır, "Kıdemli hakim kavramının kaldırılması ve başbakanlık ibaresi kaldırıldıktan sonra seçim yasaklarına cumhurbaşkanı ibaresinin eklenmemesi son derece sakıncalı. Bunları ısrarla düzeltin dedik ama herhangi bir adım atmadılar" dedi. "Halktan umudunu kesenler Anayasa'ya aykırı bir şekilde oluşturdukları Seçim Yasası'ndan medet umuyorlar" diyen Başarır, böyle bir yasanın kanunlaşmasının utanç verici olduğunu dile getirdi.

"AYM'nin bu üç maddenin aykırı olduğunu görüp bir karar vermesi lazım"

Başarır, "Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle ilgili olan o maddeyi imzalarken yüzü kızarmalı. Tüm rakipleri seçim yasağına tabii olacak ama beyefendimiz devlet imkanlarıyla Saray'dan kampanya yürütecek. Böyle bir şeye dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsınız" dedi. Başarır şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi'nin, bu üç maddenin aykırı olduğunu görüp bir karar vermesi lazım. Eğer hukuka bir parça inançları varsa iptal etmeleri lazım. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandığa biz sahip çıkarız, sandık güvenliğinden biz sorumluyuz. Bunu harfiyen yerine getireceğiz..."