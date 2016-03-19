CHP: Bu ülkeyi sersemce yönetmeye çalışıyorlar, beceremiyorlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Özel, ”Bu kadar acizlik içinde ne yaptığını bilmeyen, bu kadar elindeki yüksek yetkilere rağmen, sersemce bu ülkeyi yönetmeye çalışan birileri bu işi beceremiyorlar" dedi.

Partisinin Manisa Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Özel, İstanbul İstiklal Caddesi'nde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını değerlendirdi.

Zaafiyet var

Son saldırıyla birlikte güvenlik ve istihbarat zafiyetinin bulunduğunu söyleyen Özel, yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek şunları söyledi:

"Ankara'da üç büyük patlama oldu. 200'e yakın vatandaşımızı kaybettik. Bu son patlama Sultanahmet'ten sonra ikinci büyük patlama. Yapıldığı yer ve saat itibariyle, daha kalabalık bir yere yapmaya gittiğini ve bombanın düzeneğinin erken harekete geçtiğini söyleyenler var. Turist kafilesini gördüğü zaman patlattı diyenler var. Ama anlaşılıyor ki bu istihbarata, güvenlik ve yönetim zafiyeti devam ettikçe, bu olayları yaşamaya devam edeceğiz."

Hükümete eleştiri

Türkiye'nin istihbaratı yabancı kaynaklardan aldığını ancak toplumla paylaşılmadığını söyleyen Özel, "Ankara saldırısında Amerikalıların istihbaratı doğru çıktı. Hava Kuvvetlerine saldırıda yine yabancı istihbaratların söyledikleri doğru çıktı. Almanlar Başkonsolosluklarını 2-3 gündür kapattılar. Kendi vatandaşlarına 'İstanbul'da sokağa çıkmayın' diyorlar. Bizimkiler onları kınıyorlardı 'Doğru yapmıyorsunuz. Korku yayıyorsunuz' diye. Ama Alman istihbaratın söyledikleri doğru çıktı. İstihbaratı yabancıdan alıyoruz. Yayın yasağı koyuyorlar, haberler yabancı yayınlardan alınıyor. O zaman vatandaş soruyor, 'Bu Devlet benden neden vergi topluyor' diye. 'Güvenliği sağlayamayacaksa, istihbaratı tam sağlayamayacaksa, bu terör olaylarını engelleyemeyecekse bu hükümet neden başımızda var?' diye soruyor. Çok açık ve net bir şey söylüyoruz. Bir yandan bombalar patlıyor, bir yandan birileri başkanlık sistemini konuşuyor; birileri iktidarlarını sürdürmekle ilgili bir şey söylüyorlar. '400 vekil olsa olurdu' diyorlar. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vekil sayısı ortada. CHP'nin de vekil sayısı ortada. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a tek başına iktidar olduklarında bu işler çözülecekti diyenler, nedense bugün bu işleri çözemediler" diye konuştu.

CHP yardıma hazır

CHP olarak çözüm için parlamentoda yardımcı olmaya hazır olduklarını söyleyen Özel, "Biz ne eksikleri varsa tamamlamaya hazırız. Açık çek verdik kendilerine. Ne ihtiyaçları var da, AKP hangi tedbiri alamıyor ve bu bombaların patlamasına engel olamıyor? Bu konuda hangi eksiği var? Hangi eksiği varsa bu konularda biz tamamlayacağız. Ama cevap yok. Cevap da veremezler. Bu ülke yönetilmiyor ve yönetilemiyor. Bu ülke birileri tarafından yönetilirmiş gibi yapılıyor, ama kanlar akıyor, bombalar patlıyor ve evlatlarımız ölüyor. Türkiye'nin kalbinde, Ankara'da; İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde tüm vatandaşlarımıza 'Hiçbiriniz güvende değilsiniz' diyen turistlere, 'Türkiye'ye gelmeyin' diyen, ülkemizi sosyal ve ekonomik olarak da çökertmeye çalışan bir anlayış içinde olan çaresiz bir hükümet var. Bugün bu bombaların patlamasını engellemek için neye ihtiyaçları varsa CHP olarak gereken desteği mecliste verelim" diye konuştu.

‘’Vatandaş hesap sormalı’’

Vatandaşlara seslenen Özel, "Vatandaşlarımıza da söylemek lazım. İlk önce bu işi yapamayandan bir hesap sormak lazım. Bu illaki sokağa dökülmekle ilgili bir şey değil. Ama gönüllerinde şu iktidarın bu işi yapamadığını ve hesap vermesi gerektiğini söylesinler. Dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar civciv ölse, Tarım Bakanı görevinden istifa eder. Dünyanın herhangi bir yerinde bu patlamanın sonuncusu olsa hükümet ayakta kalamaz. Artık her gün yeni bir patlama. Anayasa'nın 112'nci Maddesi açık. 'Siyasi sorumlular hesap verecek' diyor. Vatandaşlarımızın bunları kendi vicdanlarında mahkum etmelidirler. Bir yandan bomba patlarken, bir yandan hiçbir şey olmamış gibi birileri hükümete devam edecek. Böyle bir şey yok. Vatandaşlarımız önce gönüllerinde bu adamları bir bitirsin" dedi.

Beceriksizlik suçlaması

Hükümeti beceriksizlikle suçlayan Özel "Bu kadar acizlik içinde ne yaptığını bilmeyen, bu kadar elindeki yüksek yetkilere rağmen, sersemce bu ülkeyi yönetmeye çalışan birileri bu işi beceremiyorlar. İlk önce bu adamların bu işi beceremediklerini görmek lazım. Bu işi başaracak, becerecek ve durduracak bir kişi bulunur. Bu ülke buna sahip. Ama bu patlayan bombalar sonucunda ve yaşananlardan iktidarı güçlendirmeye çalışanlar, tek adamlık rejimini pekiştirmeye çalışanlar, başkanlık hayali kuranların beslenmemesi lazım. Hükümete çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.

Ne eksiğiniz varsa getir parlamentoda tamamlayacağız. Yeter ki bir evladımızı daha kaybetmeyelim. Ama hiçbir şeyin eksik değil. Tek başına iktidarsın. 320 tane de milletvekilin var. Bütün bakanlar, istihbaratın elinde. Devletin başına sensin, sonu da sensin. Hala bir şey eksik ve ben yapamıyorum deme. Her şeyi yapabilecek güçte olan bir iktidar var. Eğer olmuyorsa bunu adı beceriksizliktir. Bunun adı yönetememektir. Ya bir çare bulunacak, ya da bu ülkenin yakasından düşülecek. Yetti artık. Vatandaşta bıktı biz de bıktık. Teröre karşı birlikteliğe her zaman hazırız. Ama bu kadar beceriksizliği de kınıyoruz." diye konuştu.